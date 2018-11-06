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«Это бесчеловечно»: родственники пациента пожаловались на качество ухода в реанимации

  • 6.11.2018, 16:51
Иллюстрационное фото

Скандальный случай произошел в Пинске.

После месяца в реанимации Пинской центральной больницы у 69-летнего Николая Кохновца образовались глубокие пролежни. Родственники посчитали, что виной тому стал ненадлежащий уход со стороны медперсонала и обратились в Следственный комитет, сообщает tut.by.

Татьяна Свирид работает санитаркой по сопровождению больных в Пинской центральной больнице. 30 сентября туда же доставили после инсульта в бессознательном состоянии ее отца Николая Матвеевича. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, где он провел в коме около месяца.

— За это время я неоднократно обращалась к врачам с просьбой дать к нему доступ, чтобы приходить и ухаживать за ним: поворачивать, обрабатывать пролежни, чистить раны. Однако мне в этом отказали. Я спрашивала, может нужно мазь или противопролежневый матрац принести. Мне говорили, что ничего не нужно, — рассказала Татьяна.

По словам женщины, ей разрешили принести отцу лишь памперсы, влажные салфетки и питьевую воду.

2 ноября мужчину перевели из реанимации в неврологическое отделение. Как пояснила Татьяна, он начал дышать самостоятельно. Она его навестила на следующий день, в субботу.

— Когда я его увидела, я была в шоке. От отца исходил запах разлагающегося тела. На спине и ягодицах уже не было мягких тканей — образовались пролежни. Глубина поражения — до кости. Он лежал в двух памперсах, пропитанных кровью и гноем. Его перевели в пятницу, а меня даже никто об этом не предупредил.

На фотографиях, которые Татьяна прислала в редакцию tut.by, видно, что в районе поясницы у мужчины дыра размером с мяч, видны кости таза.

Женщина пыталась выяснить, как ее отец оказался в таком состоянии. Однако персонал реанимационного отделения не смог ответить на ее вопросы:

— Его просто заживо сгноили. Я не могу этого так оставить. Я понимаю, что мы уже его не спасем. У него уже сепсис, гной течет, очаги по всему телу. Но возмущению моему нет предела. Это бесчеловечно. Так быть не должно.

5 ноября брат Татьяны обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку. Кроме того, родственники Николая Матвеевича собираются обратиться на горячую линию Минздрава и в администрацию Лукашенко.

— Я понимаю, пролежни могут быть. У всех они могут быть. Но не в таких масштабах и не в таком плачевном состоянии, если проводятся необходимые противопролежневые мероприятия, — негодует Татьяна.

В администрации Пинской центральной больницы о ситуации знают. Заместитель главного врача Юрий Жибурт сообщил, что сотрудники реанимации проводили все необходимые противопролежневые мероприятия.

— Кроме того, мы неоднократно проводили оперативные вмешательства: некроктомию, санировали, иссекали пролежни, — начмед говорит, что за пациентом был организован постоянный уход. — У одного пациента пролежней нет, а другого переворачиваешь каждый час — а они все равно образуются. Все зависит от трофики (совокупности процессов клеточного питания, обеспечивающих сохранение структуры и функции ткани) тканей, кожи и других факторов. Такие пациенты есть, и избавиться от пролежней сложно — несмотря на все наши усилия, противопролежневые матрасы, уход и обработку.

Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи — Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, сообщил официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


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