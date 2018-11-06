Продукты счастья: диетологи рассказали, что нужно есть для хорошего самочувствия 6.11.2018, 17:06

Узнайте, как нужно питаться, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Стройная талия – признак золотого характера. Неожиданное открытие сделали ученые из университета Техаса, пишет segodnya.ua. Они выявили прямую зависимость: чем больше лишних килограммов, тем больше лени и неуверенности в себе. Но как быть с теорией о том, что злые и агрессивные, как раз те, кто постоянно худеет? В этом случае помогут продукты счастья.

Многие признаются, что лучше всего им поднимают настроение бананы, виноград кишмиш и шоколад. Но это скорее личные антидепрессанты, считают диетологи, и раскрывают секрет, что нужно есть, чтобы и худеть, но не втискивать себя в пояса стройности. В холод, когда организм работает против нас и накапливает жирок, надо есть горячее не менее, чем раз в 4 часа.

"Необходимо помнить о водном режим. Объем воды в день – 50 миллилитров на 1 килограмм массы тела. И этот объем вы запиваете теплой водой. Мы не подогреваем воду, мы просто ставим ее у теплого источника", – говорит диетолог Людмила Гончарова.

Если соблюдать эти простые правила, не только самочувствие улучшится, но и лишние килограммы растают сами собой.