Мат Путину 4 Авраам Шмулевич

6.11.2018, 17:13

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Кремль поставлен Вашингтоном перед выбором.

Недавний визит Болтона не был визитом, по которому предполагалось достижение консенсуса. Можно сказать, это был информационный визит. Американская администрация меняет вектор своей политики. Она поставила Россию перед фактом. Россия может присоединиться к этой политике на правах младшего партнера или перейти в разряд противников США. Тогда США будут обходиться с Россией уже как с противником.

После этого визита со стороны американцев уже было сделано несколько резких шагов. Они вышли из ДРСМД. Это просто мат России. Гонка вооружений в свое время разрушила Советский Союз. У России при таком варианте развития событий попросту нет никаких шансов.

Американская администрация сделала заявление о том, что они готовы даже наносить превентивные удары по территории России, если будут развернуты ракеты. Были сделаны заявления о готовности к блокаде морских портов России. Да, впервые такие резкие заявления прозвучали из России, мы помним слова Киселева на Первом Канале российского ТВ, о том, что Россия превратит Америку в радиоактивный пепел. Это было воспринято очень серьезно. И теперь США ответили. Но уже на другом уровне. Одно дело, когда это говорит человек гражданский. Пусть это и главный пропагандист страны, как Киселев. Другое дело, когда подобные вещи говорят генералы Пентагона. На уровне Пентагона, на уровне высшего политического и военного руководства.

Сейчас США начали поставлять летальное оружие Украине, практически во время указаного визита было объявлено, что США готовы украинским ВМФ передать корветы, военные корабли. Украина хочет получить три корвета, что изменит ситуацию в Черном море. Есть очень жесткие шаги…

Переговоры Болтона носили очень объемный характер. Встретился практически со всеми, с кем можно встретиться. Сюда входит не только Путин, но и, например, секретарь совета безопасности Патрушев. Переговоры с ним велись на протяжении 5 часов. Один из обсуждаемых вопросов касался Ирана. Задачей США являются не допустить получение Ираном ядерного оружия и выдавить Иран из Сирии. Мы знаем, что Иран хочет создать шиитскую империю, объединить под своим контролем все земли заселенные шиитами, в частности выйти через Ирак в Сирию, Ливан и к Средиземному морю. США поставили задачу не допустить этого.

Второй противник – это Китай. Он претендует на гегемонию. Насчет Китая известно, что Болтон предложил России выбор: Россия может присоединиться к борьбе США против Китая, поскольку Россия граничит с Китаем. Есть у Китая претензии на территорию России. Если Москва этого не сделает, и будет продолжать служить тыловой базой Китаю, то США соответственно будут относиться к ней как к врагу. Российское руководство поставлено перед выбором, и собственно "переговоров по сути" предложений тут не предусмотрено. Россия может или принять американское предложение или нет. То есть компромисса американцы не ищут. Они готовы обсуждать только технические детали и конкретные условия принятия Россией их плана.

Вашингтон активизирует свою политику на Южном Кавказе. У США ее раньше практически не было. Отношений, например, с Арменией в принципе не было. Были какие-то отношения с Грузией. Достаточно формальные, надо сказать. С Азербайджаном тоже особых отношений не было. Что может интересовать американцев на Южном Кавказе?

Южный Кавказ – во-первых, важен в связи с двумя факторами: Китай, как известно, рассматривает в качестве важной стратегической задачи создание Нового Шелкового пути – коридора для транспортировки китайских товаров на Запад. И часть этого пути проходит через Азербайджан. Китай не просто создает транспортную инфраструктуру, он претендует на гегемонию и заинтересован в том, чтобы все это жестко контролировать.

Второе: Иран. Связь Ирана с Азербайджаном и Арменией понятна. Армения в какой-то степени является тыловой базой Ирана, потому что были сообщения о том, что какие-то деньги отмываются через армянские банки, осуществляются поставки каких-то товаров. Экономическая роль Ирана в Армении хорошо известна. Я думаю, что в этой связи и следует рассматривать визит Болтона на Южный Кавказ. В какой-то степени – это разведывательный визит. Американская администрация, по-видимому, сейчас выстраивает заново свою политику, в том числе, и на Южном Кавказе.

В этом смысле у Азербайджана открывается большие перспективы. Если азербайджанская дипломатия проявит достаточно искусство, то она может в этой новой конфигурации получить достаточно выгодную позицию. С одной стороны, это контакты с Ираном. Общеизвестно, что у Азербайджана с Ираном есть торговые отношения. В качестве примера можно назвать последний кредит в размере 500 млн. на строительство дороги Решт-Астара. С другой стороны, есть принципиальные противоречия, которые не афишируются. Это и положение азербайджанцев в Иране, это и споры по поводу акватории Каспийского моря. Я думаю, что в принципе в Азербайджане не должны быть в восторге от идеи Тегерана объединить под своим контролем все шиитские земли. В принципе тут есть о чем подумать. С другой стороны, Азербайджан может многое предложить. Болтон заявил, что понимает сложившиеся реалии. В Ереване он сказал, что США не требуют от государств каких-то шагов, которые прямо могут сломать все, что было выстроено до того. То есть, это политика, которая выстраивается в течение какого-то времени. Осторожно и умно.

Третье: отношения с Турцией. Как известно, отношения между США и Турцией переживают достаточно сложный период. При этом американцы не заинтересованы в том, чтобы эти отношения ухудшались. У них есть тактические противоречия в Сирии. Американцы поддержали сирийских курдов, потому что они не нашли другой силы, которая реально может противодействовать игиловцам.

С другой стороны, понятно, что сирийские курды в отличие от иракских курдов являются противниками Турции. Здесь интересы США и Турции противоречат друг другу. Но опять же американцы не заинтересованы в том, чтобы эти отношения ухудшались. Они готовы пойти на какой-то компромисс. По другим вопросам у американцев с Турцией каких-либо противоречий нет. Представляется, что инициатива ухудшения отношений исходит от турецкой стороны. У Азербайджана, как известно, есть рычаги влияния на Турцию. То есть, не только Турция влияет на Азербайджан, но известно, что Азербайджан инвестирует в Турцию. Здесь Азербайджану могут предложить роль некоего посредника между Трампом и Эрдоганом. Использовать свое влияние на турок в вопросе, который интересует американцев. Об этом ничего не говорилось, но я не исключаю, что какие-то переговоры по этому поводу тоже велись.

Болтон во время своего визита в Армению не исключил поставок Еревану американских вооружений. Никол Пашинян также этого не исключил. Министр обороны Армении дипломатично отметил, что на сегодня такой потребности нет. Как вы думаете, насколько реалистичен такой вариант в принципе?

Считаю, что это в принципе вполне возможно. Такого рода предложениями просто так не бросаются. Болтон об этом сказал открыто, а не во время закулисных переговоров. Значит, за этим стоит определенное желание американской администрации. США заинтересованы в том, чтобы оторвать страны Южного Кавказа от российской зависимости и гегемонии. Армения сейчас находится в полной зависимости от Москвы. До прихода Пашиняна к власти это была, по сути, российская колония. США же заинтересованы в том, чтобы разорвать такую одностороннюю зависимость Армении от России. В этом смысле поставки вооружений могут стать действенным рычагом…

Авраам Шмулевич, «Фейсбук»