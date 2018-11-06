Конфликт между «башнями Кремля»: ФСБ приготовила «подарок» ГРУ 1 6.11.2018, 18:01

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Не за горами апогей беспредела в РФ.

Собственно, как и ожидалось, без нервов отпраздновать столетний юбилей ГРУ уж точно не удастся. Тем более, когда в числе желающих поздравить конкуренты по распилу финансовых потоков – ФСБ, пишет украинский блогер «Злой одессит».

Вот посудите сами, не успел президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравить ГРУ с юбилеем, подарив им аж целую букву «Р», как уже в субботу только не ленивое СМИ не сообщает о задержании военного эксперта Владимира Неелова, по сути, говорящую голову ГРУ. Задержание, которое было проведено еще в октябре, но всплывшее в медиапространстве именно сейчас.

Неелов для ГРУ был весьма и весьма полезным персонажем, ведь именно через него в подконтрольных ГРУ СМИ проходило информационное подавление ФСБ, в частности, именно он часто являлся источником неприятных и нежелательных подробностей о деятельности ЧВК «Вагнер». Теперь же этот «авторитетный» источник закрыт если не на долгие годы, то на пару месяцев уж точно.

Более того, не сомневаюсь, что Александр Бортников уже доложил Путину о том, что очередная «груша» спеклась на государственной измене, что лишний раз обострит паранойю престарелого президента, опасающегося госпереворота с каждым днем все больше и больше.

Разумеется, очередное зерно, посеянное в седеющей голове нынешнего президента РФ, в перспективе даст не только плоды на бескрайних просторах РФ, но и за ее пределами. Ведь не зря «на подвал» отправили человека занимавшегося ЧВК, тем самым направлением, за финансирование которого ГРУ и ФСБ сейчас особо ожесточенно грызутся, вплоть до устранения конкурентов. Не забываем про сотни «вагнеровцев» подставленных (читай «слитых») МО РФ под Дэйр-эз-Зором в Сирии и уже министерских журналистов, ликвидированных в ЦАР.

А потому, ожидать от компании Пригожин-Бортников более тяжеловесных подарков для Шойгу-Коробова, стоит если не в течение этого сакрального дня, когда разведчики потягивают литру-другую «за дидов» и находятся в состоянии повышенного расслабления, то в ближайшем обозримом будущем – уж точно. Но, есть еще один момент, который просто невозможно обойти стороной.

Демонстративное задержание Неелова накануне столетия ГРУ это не просто ситуативный элемент противостояния двух силовых структур. Дело в том, что таким образом ФСБ уже не в первый раз нарушает негласное правило неприкосновенности.

Если быть точнее, то находящиеся под покровительством той или иной силовой структуры «говорящие головы» и еже с ними, негласно «неприкасаемые». Однако фэсы уже неоднократно это правило нарушали, что в ЦАР, что в РФ. А это говорит о том, что время культурных разборок прошло и в отношениях двух структур не за горами апогей беспредела.

С праздничком!