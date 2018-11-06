«Чтобы добиться улучшений, нужно за них бороться» 6.11.2018, 17:22

Могилевские правозащитники обжаловали запрет властей на пикет солидарности с Олегом Сенцовым.

Алексей Колчин и Александр Бураков подавали заявку на пикет на 12 октября – в день приезда в Могилев президента России Путина, пишет могилевская «Весна».

Они хотели выразить солидарность с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который был арестован ФСБ в Крыму и помещен в одну из российских колоний. Правозащитная организация Amnesty International признала преследование Сенцова политически мотивированным.

Пикет должен был состояться напротив горисполкома, на площадке рядом с лечебно-диагностическим центром. По этой же улице должны были проезжать после мероприятий Форума регионов Беларуси и России Лукашенко и Путин.

Могилевский горисполком запретил правозащитникам проведение пикета, сославшись на то, что единственным местом, где городские власти разрешают мирные собрания для граждан, является стадион по ул. Челюскинцев. Колчин и Бураков, не согласившись с таким исходом, при помощи правозащитника Бориса Бухеля подготовили жалобу в суд Ленинского района:

— Это уже привычная картина – горисполком ставит своё решение о правилах проведения массовых мероприятий выше Конституции и международных договоров. Поскольку судей и главу Могилева назначает один и тот же человек, объективного решения ждать не приходится. Мы действуем сразу с прицелом на Комитет по правам человека ООН, — сообщил Бураков.

По мнению Бориса Бухеля, на международном уровне уже неоднократно заявлялось о том, что национальное законодательство Республики Беларусь не позволяет своим гражданам реализовать свое право на мирные собрания:

— Чтобы добиться улучшений, нужно за них бороться. В том числе и таким правовым способом, через обжалования.