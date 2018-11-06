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«Желал самоутвердиться»: В Бресте старшина получил четыре года за дедовщину

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  • 6.11.2018, 17:37
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Он избил пятерых солдат-срочников.

5 ноября в суде Московского района Бреста огласили приговор по обвинению старшины разведвзвода в насилии над солдатами-срочниками, сообщили tut.by в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемый проходил службу в должности командира разведывательного отделения разведывательного взвода войсковой части в воинском звании старшина. Как установлено судом, он, желая самоутвердиться в воинском коллективе и показать свое превосходство, избил пятерых солдат-срочников. По заключению экспертов, их телесные повреждения не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья.

Суд признал военнослужащего виновным в превышении служебных полномочий, сопряженном с насилием, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Мужчину лишили воинского звания и запретили на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в Вооруженных силах и воинских формированиях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.


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