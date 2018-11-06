Евросоюз возобновил широкие санкции против Венесуэлы 1 6.11.2018, 17:45

Санкции направлены на то, чтобы не причинить вред населению Венесуэлы.

Ввиду продолжающегося ухудшения положения в Венесуэле Европейский союз решил возобновить целевые ограничительные меры, действующие до 14 ноября 2019 года. Санкции включают эмбарго на поставки оружия и запрет на поездки, замораживание активов 18 должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека, за подрыв демократии и верховенства права, сообщили «Зеркалу недели» в Совете ЕС.

Совет ЕС ввел в действие целевые ограничительные меры в отношении Венесуэлы 13 ноября 2017 года. Они включали эмбарго на оружие и оборудование для внутренних репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов 18 лиц (7 человек с 22 января и 11 с 25 июня), занимаемых официальные должности.

"Эти меры призваны содействовать поощрению демократических общих решений для обеспечения политической стабильности в стране, и позволяют ей решать насущные потребности населения. Эти целевые меры являются гибкими, обратимыми и направлены на то, чтобы не причинить вред населению Венесуэлы", - говорится в сообщении Совета ЕС.

ЕС неоднократно подтверждал свою готовность помочь найти демократический выход из нынешнего многоаспектного кризиса путем проведения добросовестных и ориентированных на конкретные результаты переговоров, в том числе со всеми соответствующими политическими деятелями Венесуэлы.

Министры иностранных дел ЕС обсудили ситуацию в Венесуэле и ее влияние в регионе на своем последнем заседании 15 октября и подтвердили эту позицию. Поскольку кризис может быть разрешен только через политический процесс, они договорились изучить возможность создания контактной группы, которая могла бы, при выполнении условий, помогать в содействии такому процессу.

1 ноября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Венесуэлы, которые коснутся, в частности, экспорта ее золотых запасов.