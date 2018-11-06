Завтра будет до +13°С 6.11.2018, 17:53

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

7 ноября погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по востоку до +7°С по западу страны, максимальная - в середине дня +7..+13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

8-9 ноября Беларусь в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, днем 9 ноября в северо-западных районах страны скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы. Ожидается:

8 ноября без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -3°С в восточных районах до +6°С по западу республики; днем +5..+10°С, в юго-западных районах +11..+13°С.

9 ноября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу возможен небольшой дождь. Местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -3°С в восточных районах до +6°С по западу республики; днем +4..+10°С, в юго-западных районах до +12°С.