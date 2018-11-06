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Жители деревни под Слуцком показали, куда идет «дорожный налог»

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  • 6.11.2018, 18:10
  • 3,017

Как жители деревни Ячево идут в город.

Более 300 метров по грязи в сезон дождей и оттепели преодолевают жители деревни Ячево пешком или на велосипеде, чтобы попасть в Слуцк, пишет kurjer.info.

Маленький участок дороги через мост соединяет город и деревню. По мнению жителей — он никому не принадлежит.

Более 40 лет жительница деревни Ячево Татьяна добирается в центр города самым коротким путём. Он лежит через мост, который соединяет деревню и городскую улицу Вечеркевича. Кроме Татьяны, по этой дороге ходят взрослые и дети. Каждый из них преодолевает расстояние около 500 метров до городской черты пешком или на велосипеде.

Проблема в том, что в сезон дождей эта дорога превращается в полосу препятствий для местных жителей. До и после моста на расстоянии 340 метров — грязь, ямы и ухабы. По мнению жителей, дорога не относится ни к городу, ни к местному сельсовету.

Кроме того по всей дороге до самого города нет освещения. Вечером люди подсвечивают себе под ноги мобильными телефонами. Будет ли освещение в этом году, никто не знает.

В октябре этого года кто-то привёз в деревню машину песка и выгрузил на обочину дороги. Только в конце месяца по ней пустили грейдер и сделали путь для пешеходов более-менее проходимым. Но планируют ли класть асфальт, жители не знают.

«Вот попомните моё слово — до марта месяца дорогой никто заниматься не будет. Я хочу посмотреть, кто и что привезёт за эту неделю, и что будут делать. Давайте вместе посмотрим», — говорит женщина.


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