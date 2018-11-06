Видеофакт: В Солигорске открыли новую поликлинику, а она до сих пор пустует 6 6.11.2018, 18:28

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Архивное фото esoligorsk.by

В новое учреждение здравоохранения просто не могут найти врачей.

25 августа власти Солигорска с помпой открыли новую поликлинику. Как рапортовали местные чиновники, мощность нового учреждения здравоохранения — 400 посещений в смену, а поликлиника «cтанет хорошим подарком для жителей города».

На словах все красиво, но что происходит на самом деле. Общественный активист из Солигорска Виктор Молочко прислал в редакцию Сharter97.org видеоотчет после своего визита в новую поликлинику. Как оказалось, здание до сих пор пустует.

По информации сайта Сharter97.org, одной из причин «запустения» нового учреждения здравоохранения является нехватка персонала.