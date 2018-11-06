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В Лиде выпустили лимитированный квас со вкусом груши

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  • 6.11.2018, 18:43

Новинка «Морозная груша» будет доступна в магазинах до конца февраля 2019 года.

Компания «Лидское пиво» выпустила лимитированную серию зимнего кваса со вкусом груши. Новинка «Морозная груша» будет доступна в магазинах до конца февраля 2019 года, передает belmir.by.

Напиток представляет собой настоящий квас брожения со специально разработанной к зиме рецептурой. В качестве основы – хлебный квас, а классические составляющие дополняют натуральные экстракты груши, миндаля и ванили.

Они придают квасу приятный аромат и особый вкус с фруктово-пряными нотами, что призвано поднять настроение в морозную погоду.

Как сообщается, новый напиток не содержит консервантов. Он доступен в двух форматах – бутылках на 1,5 и 0,5 литра. В дизайне упаковки нашли отражение мотивы новогодних праздников: уютный снежный вечер и активные зимние развлечения, такие как катание на санях.

Для справки, «Лидское пиво» начало производство бутилированного кваса в 2006 году. Сейчас компания на постоянной основе производит 2 его сорта – «Хлебный» и «Тёмный». С начала 2010 года начат выпуск ограниченных партий.

Последней такой новинкой, подготовленной к новогодним праздникам, был лидский квас «Пряный апельсин» с апельсином и корицей. К летнему сезону 2018 года компания выпустила квас с соком яблока и кизила.


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