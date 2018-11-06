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Ирина Геращенко: РФ в Минске заявила, что признает результаты организованных ими же «выборов» на Донбассе

  • 6.11.2018, 18:51
Ирина Геращенко
Фото: ukrafoto.com

Действия России и «ее марионеток» ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске.

Россия намерена признать результаты "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом российская сторона заявила на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября, сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко.

Геращенко подчернула, что украинская сторона подняла вопрос отмены "выборов" и их непризнания.

"РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу Минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине. Действия РФ и ее марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению Минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских", – заявила политик.

Она отметила, что "выборы" осудил ряд стран и организаций.

"Их не признает никто в мире, кроме страны-организатора – РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные последствия для политики и безопасности", - добавила Геращенко.

Она отметила, что спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик официально заявил в Минске, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "категорически противоречат духу и букве Минских соглашений".


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