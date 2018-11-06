Шум, собаки и милиция: что происходит в «Волчьих норах»? 4 6.11.2018, 19:02

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Стали известны подробности бунта в колонии.

Вечером 5 ноября группа “Беларуская турма” сообщила о бунте в ИК-22, больше известной как “Волчьи Норы”. По информации группы, это случилось в ночь с 3 на 4 ноября. Бунт поднялся во всех отрядах, были заблокированы двери, а несколько сотрудников администрации получили травмы.

В колонию № 22 отправляют отбывать наказание тех, кто в первый раз попался на наркотиках. И именно там находятся дети многих “Матерей-328”, пишет euroradio.by.

“Вчера вечером мне позвонила одна мама, вторая мама, сестра одного осужденного и сказали: “У нас там творится что-то очень серьёзное”. Мамы, которые были на длительных свиданиях со своими детьми, они всё это слышали, шум, раздавались какие-то звуки, ночью приезжали машины. Комната для длительных свиданий — это отдельное помещение, но там есть дворик, вечером они сидели на улице и слышали”, — рассказывает активистка движения “Матери-328” Лариса Жигарь.

Женщина уверена, что у заключённых были причины пойти против администрации колонии. По информации группы “Беларуская турма”, единственным их требованием была смена руководства колонии.

“Я думаю, что МВД не нужны все эти слухи, потому что это чревато последствиями не только для сотрудников колонии. Это ведь ЧП республиканского масштаба, — говорит Жигарь. — Ведь если поднялись осуждённые люди, которые в колонии не первый год сидят, там ведь есть такие, которые и по 6, и по 8 лет уже отсидели, а им ещё предстоит сидеть”.

Голодающие "Мамы-328"

“В ИК-22 нарушаются права человека. За последние месяцы [сотрудники ИК] стали писать очень много нарушений, рапортов практически ни за что, за незначительные нарушения. Например, где-то не так застегнута пуговица, неопрятный вид. Это всё идёт как нарушение правил внутреннего распорядка. Они моментально пишут. Понимаете, за два последних месяца 200 нарушений! Раньше этого не было, может, 20-30 нарушений в месяц”, — сообщила она.

Также, по словам Ларисы, именно в этой колонии осуждённые редко получают смягчение режима (например, с усиленного на общий) и практически не получают условно-досрочное освобождение. Это тоже могло стать причиной для бунта осужденных, считает женщина:

“8 декабря мой сын Максим, который находится в этой колонии, должен идти на комиссию по условно-досрочному освобождению. В апреле у него должна была быть замена неотбытой части наказания [более мягкой. — Прим.], но её отложили. Сказали, что у него большой остаток срока, что он не стал на путь исправления. Правда, сейчас уже и не знаю после этой ситуации, станет ли он на путь исправления. Потому что, если поднялась вся колония, то не думаю, что мой сын был в стороне”.

Когда она в последний раз разговаривала с сыном, он сказал ей: “Мама, у меня всё отлично”. Разговор был недолгим, потому что в очереди на звонок ждали другие осужденные ребята.

“Беларуская турма”: ДИН пообещал убрать руководство колонии

Еврорадио связалось с администратором группы “Беларуская турма”. Он рассказал, что информация о ситуации в колонии поступила сразу от нескольких родственников заключенных:

“Информация нам пришла из колонии. Женщина находилась на длительном свидании в колонии в то время, когда начался бунт, и сама слышала как всё происходило, потому как, сами понимаете, какой был шум и сколько было милиции, собак и так далее. Осужденные требовали убрать руководство, потому что там со стороны администрации слишком много неправомерных деяний”.

По словам Дмитрия, начальника колонии ещё не отстранили от работы, но его “заместителя по режимно-оперативной работе и главного оперативника в колонии пока заменяют из управления ДИН”.

“ДИН пообещал убрать руководство колонии. Вот такие новости. Матери начали с самого утра после публикации атаковать и ДИН, и колонию. Там, естественно, рассказывают, что всё якобы хорошо”, — подытоживает Дмитрий.

Но всё же у администрации должен быть вариант на случай недовольства заключённых? Дмитрий приводит пример из собственной жизни:

“Когда я находился в жодинской тюрьме, мы месяц голодали, а ДИН всё опровергал. Это всё-таки закрытое учреждение. Вот, к примеру, смотрите. В колонии 800 человек. Сотрудников администрации в жилой зоне ну максимум 10. Представьте, если подобную массу постоянно ущемлять и доводить до отчаяния. Подобная вспышка может возникнуть стихийно, без какого-то лидера либо организации”.

Фото из открытых источников

Связь с заключёнными в “Волчьих норах” в октябре резко ухудшилась

Ещё одна из “Матерей-328” Лиана Шуба рассказывает, что за последний месяц связь с сыном Алексеем, который также отбывает наказание в “Волчьих норах”, стала хуже.

“Звонков и писем от него не было, поэтому не могу сказать, что там происходит. У нас звонки по расписанию, раз в 8-9 дней. Он должен позвонить 9 ноября, надеюсь, он выйдет на связь и что-нибудь скажет. А вся переписка проходит через цензора, и письма с лишней с точки зрения цензуры информацией просто не выходят из колонии. У нас месяц не было цензора, поэтому письмо от сына я получила только спустя месяц. Поэтому я сейчас в каком-то информационном вакууме, меня это напрягает. 1 ноября у сына по расписанию был звонок, но он не позвонил, и я не знаю, в чём причина. Поэтому такое беспокойство”.

МВД: Не информационная “бомба”, а привычный фейк

Ни Департамент исполнения наказаний, ни его управление по Брестской области не подтверждают информацию. А МВД на странице в Facebook опубликовало сообщение “Не информационная “бомба”, а привычный фейк”.

“03.11.2018 в 22 часа группа осуждённых не выполнила команду "отбой" и находилась в локальном участке. О данном нарушении режима содержания было доложено руководству учреждения. После беседы осуждённые выполнили законные требования администрации. По данному факту проводится проверка. Учреждение функционирует в штатном режиме”, — сообщило ведомство.