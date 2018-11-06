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Пришло время поддержать профсоюз РЭП!

  • 6.11.2018, 19:25

РЭП зовет на суд: 9 ноября состоится рассмотрение апелляции по Делу профсоюзов.

Резонансное преследование лидеров профсоюза РЭП, Геннадия Федынича и Игоря Комлика идет к развязке.

Если Мингорсуд оставит в силе приговор, то Федынич и Комлик будут осуждены и поражены в правах на ближайшие четыре года, передает praca-by.info.

Приходите на суд, вход свободный. Минский городской суд, ул. Дунина-Марцинкевича, 1. Рядом - станция метро "Спортивная", выход на улицу Бельского.


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