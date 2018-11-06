В США началось голосование на промежуточных выборах 6.11.2018, 19:35

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Итог выборов станет определяющим для остающихся двух лет президентства Дональда Трампа.

В США начались промежуточные выборы, итог которых станет определяющим для остающихся двух лет президентства Дональда Трампа. Выборы покажут кого именно поддерживают в большей степени граждане США - сторонников снижения налогов, высылки нелегальных иммигрантов и строительства стены с Мексикой или же борцов за права женщин и сексуальных меньшинств, противников массовых депортаций нелегалов и адептов контроля за оборотом огнестрельного оружия, передает «Радио Свобода».

Для завоевания большинства мест из 435 в Палате представителей демократоам необходимо выиграть у республиканцев 23 места.

Выборы середины первого срока – рубеж, который почти ни одному президенту не удалось преодолеть без потерь. Но Дональд Трамп уверен, что он – уникальное явление американской истории. Фактически все два года своего президентства Трамп прожил в режиме избирательной кампании. Сразу после выборов 2016 года он устроил «турне победы», по США, созывая многотысячные митинги своих сторонников.

В последние дни перед голосованием в Конгресс он проводит по несколько митингов в сутки, прямо в аэропортах, не сходя с трапа самолета.