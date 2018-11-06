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Против диктатуры: хакеры «положили» около сотни госсайтов Габона

  • 6.11.2018, 20:20

Таким образом в хакерской группе Anonymous хотели показать свое отношение к африканской диктатуре.

Группа хакеров Anonymous совершила серию DDoS-атак на правительственные сайты Габона. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на iAfrikan.

По информации издания, таким образом хакеры хотели показать свое отношение к диктатуре властей Габона и лично к президенту африканской страны Али Бонго.

“#Anonymous всегда будут против диктатуры. Мы боремся за людей, за безмолвных и за тех, кто не идет в ногу с технологическим прогрессом”, - заявили в Twitter хакеры.

Это уже не первая DDoS-атака Anonymous в Африке. Хакеры уже прикладывали свои руки к "падениям" правительственных сайтов ЮАР, Зимбабве и Нигерии. При этом, они всегда подчеркивают, что их цель - не серьезно навредить чиновникам, а показать свое недовольство их действиями.

Хакерская группа Anonymous была создана приблизительно в 2003 году. С тех пор они не раз совершали атаки на правительственные сайты и даже аккаунты Исламского государства в соцсетях.


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