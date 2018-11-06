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Цена нефти Brent упала ниже $72 за баррель

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  • 6.11.2018, 20:50

В последний раз ниже $72 цена барреля Brent была зафиксирована в августе.

Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в январе 6 ноября снизилась на 2,5% и достигла $71,31.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE, передает РБК.

В последний раз ниже $72 цена барреля Brent была зафиксирована в августе текущего года.

5 ноября цены упали после введения США санкций в отношении экспорта иранской нефти. На нефть марки Brent цена упала до $72,64 за баррель, а марки WTI — до $63,69.

Вашингтон возобновил санкции против Ирана 5 ноября. Они касаются экспорта иранской нефти и банковского сектора. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что экономические ограничения будут также введены против более 600 физических и юридических лиц из Ирана.


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