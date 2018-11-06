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Financial Times: «Подсанкционные» бизнесмены из РФ не приглашены в Давос

  • 6.11.2018, 21:56
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

От участия во Всемирном экономическом форуме отстранены Вексельберг, Костин и Дерипаска.

Трех находящихся под санкциями США российских бизнесменов решено не приглашать на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

По их данным, фактически отстранены от участия в мероприятии владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец Rusal Олег Дерипаска.

По данным собеседника издания, решение принято под давлением со стороны США. Это подорвало планы организаторов, которые намеревались предложить Владимиру Путину впервые за 9 лет приехать в Давос.

Костин, Дерипаска и Вексельберг с апреля находятся в "чёрном списке" Вашингтона. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019.


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