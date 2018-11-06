Татьяне Коровенковой предъявили обвинение по «делу БелТА» 6.11.2018, 21:57

С нее также взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Обозревательнице БелаПАН Татьяне Коровенковой предъявили обвинение по так называемому "делу БелТА".

Ей инкриминируют ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Лично Коровенковой выставляют компенсацию ущерба на сумму до 5 тысяч рублей.

Об этом сама журналистка сообщила своим коллегам, когда вышла из здания Следственного комитета. Она считает, что власти таким способом продолжают давить на tut.by, которому "больше всех досталось".

Татьяна Коровенкова и другие фигуранты "дела БелТА" находятся под подпиской о невыезде из страны. По этому поводу Татьяна Коровенкова, которая освещает в БелаПАН международную политику, была вынуждена отказаться от нескольких важных командировок, за нее поехали коллеги, сообщает пресс-служба БАЖ.

Она сказала, что не отрицает того, что читала сайт БелТА. Сейчас журналисты БелаПАН принципиально не пользуются материалами с сайта официального информагентства.