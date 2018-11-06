Глава Академии наук: Белорусы не получают Нобелевскую премию из-за скромности 14 6.11.2018, 22:10

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Владимир Гусаков сделал неожиданное заявление.

Белорусские ученые вполне достойны самых престижных наград, долгие годы они находились в тени из-за своей скромности. Такое мнение высказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на пресс-конференции во вторник в Минске, передает sb.by.

«В мире много лауреатов Нобелевской премии с белорусскими корнями, по нашим оценкам, около трех десятков лауреатов в разных сферах науки», - сказал Гусаков. Это, в том числе, и наш знаменитый земляк Жорес Алферов.

«Почему так случилось? Потому что до сих пор, мне кажется, белорусские ученые скромничали», - заявил Гусаков. Был некий комплекс неполноценности. Но это неправильно, считает ученый.

«Сейчас мы – Президиум академии наук - ставим такую амбициозную задачу... В ряде областей мы абсолютно не уступаем разработкам американских ученых, японских, западноевропейских. Мы имеем право претендовать (на Нобелевскаую премию – прим.)», - подчеркнул Гусаков.

«По своему IQ потенциал белорусской нации относится к наиболее высоким в мире», - отметил глава НАН.

Сейчас мы преодолеваем былую скромность и нерешительность. В самое ближайшее время будем участвовать в конкурсе на Нобелевские премии, сказал он. Хотя участие в конкурсе, по его словам, в последнее время связано с определенными трудностями: сложнейшая система отбора, надо заручиться поддержкой целой группы развитых стран и ведущих научных центров.

«Это непросто, но надо участвовать. По своим разработкам мы имеем полное право и готовы к участию», - резюмировал глава НАН.