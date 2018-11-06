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Экс-глава МИД Нидерландов Тиммерманс намерен возглавить Еврокомиссию

  • 6.11.2018, 22:21
Франс Тиммерманс
Фото: PAP

В числе актуальных для жителей ЕС тем социал-демократ Франс Тиммерманс назвал угрозу со стороны Путина.

Экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс, занимающий в настоящий момент пост вице-президента Еврокомиссии, намерен выставить свою кандидатуру на пост ее председателя. Политическим силам, которые на выборах в Европарламент в конце мая 2019 года будут выступать за раздробленную Европу, нужно противостоять программой, показывающей, что мы занимаемся темами, которые беспокоят европейцев, заявил Тиммерманс перед заседанием фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" во вторник, 6 ноября, передает DW.

В числе актуальных тем он назвал, в частности, изменение климата, технологический прогресс, снижение социальных стандартов, а также угрозу со стороны президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которые, по словам Тиммерманса, стремятся расколоть Европу, передает информагентство dpa.

Конкурентом Тиммерманса может стать немецкий политик

Одним из конкурентов социал-демократа Тиммерманса в борьбе за пост главы Еврокомиссии, возможно, станет немецкий политик Манфред Вебер,представляющий немецкий Христианско-социальный союз (ХСС). Вебер намерен баллотироваться от Европейской народной партии (ЕНП), обладающей в настоящее время большинством мест в Европарламенте. Представители ЕНП собираются 8 ноября принять окончательное решение по поводу кандидата на пост главы Еврокомиссии.

После выборов в Европарламент кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента. После выборов 2014 года Еврокомиссию возглавил Жан-Клод Юнкер.


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