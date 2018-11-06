Олигархи в России под дамокловым мечом 6.11.2018, 22:28

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Российский крупный бизнес замер в ожидании новых санкций США.

Как этот дамоклов меч действует на российскую экономику, и как Кремль будет выручать лояльных бизнесменов – в материале «Белсата».

86 процентов крупных российских компаний опасаются расширения санкций США. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом Адизеса среди тысячи владельцев и менеджеров крупных российских фирм.

Новые санкции, связанные с отравлением Скрипалей, могут вступить в силу уже в конце ноября, если Россия не допустит международных инспекторов на предприятия по производству химического оружия. Ещё один пакет санкций в ноябре обсудит Конгресс – вскоре после выборов, которые проходят сегодня.

«Международных наблюдателей в России, конечно, нет и не будет. Вопрос в том, как в Соединённых Штатах будут расценивать те или иные гарантии. В Вашингтоне могут сказать, что гарантии они получили и все в порядке. Поэтому всё зависит от того, что произойдёт в ближайшие дни, даже часы», — говорит Дмитрий Солонников, Институт современного государственного развития.

Двухпроцентное падение ВВП, восьмипроцентная инфляция и подорожание доллара на треть – таким может быть результат ужесточения американских санкций по мнению российского Аналитического кредитного рейтингового агентства. Но крупные компании выстоят, в том числе – за счёт населения.

«Рост налогов, повышение пенсионного возраста, рост цен на товары, на бензин – это инструменты поддержки, в том числе, крупного бизнеса и перераспределения доходов», — считает Анна Черепанова, экономист.

В шести санкционных списках США находятся уже более 400 российских компаний и 179 человек. Вашингтон заморозил их активы, а также запретил поставку в Россию оружия и оборудования для добычи нефти и газа.

Под санкции уже попали приближённые к Кремлю бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, братья Ротенберги. Правительство обещает их поддержать, дав налоговые льготы и доступ к госконтрактам. Но новые санкции могут быть намного более широкими.

«Отношение к санкциям будет последовательное. Если под санкции попадут и другие компании, они также будут иметь те или иные формы государственной поддержки – и в части валютно-финансового регулирования, и в части прямых форм», — отмечает Дмитрий Солонников, Институт современного государственного развития.

Постоянное ожидание санкционного удара подталкивает бизнес ещё сильнее сплотиться вокруг Кремля – считают эксперты.

«По существу, российские олигархи являются лишь управленцами крупного бизнеса. А владеет этим бизнесом группировка, которая захватила власть в России. Естественно, что государство будет помогать себе, а в убытке окажутся простые люди», — подытоживает Анна Черепанова, экономист.

Таким образом, не стоит ожидать, что измученные западными санкциями бизнесмены ополчатся против Владимира Путина. Их доходы становятся всё более зависимы от благосклонности российской власти.