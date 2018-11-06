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Европарламентарии – Меркель: Просим изменить курс по «Северному потоку-2»

  • 6.11.2018, 22:50

В Европарламенте просят канцлера Германии остановить строительство газопровода Nord Stream 2.

Часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель изменить политику в отношении немецко-российского газопровода «Северный поток-2».

Такую информацию во вторник распространили балтийские СМИ, в частности издание Postimees со ссылкой на информагентство BNS.

В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, говорится, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС.

«Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении «Северного потока-2». Перестаньте тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии (ЕК), ЕП. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину. Выберите европейский путь, а не путь «Германия - самое главное», - говорится в письме к Меркель.

В обращении политики отмечают, что доверяя до 80% поставок газа российскому концерну "Газпром", Германия усилит свою энергетическую зависимость, и это будет иметь серьезные последствия для энергетической безопасности ЕС.

«Поступая близоруко, Германия презирает принципы солидарности ЕС. Ваше правительство не управляется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, измените курс» - призвала европейские политики в письме.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода «Северный поток-2», во вторник сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.


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