Как голосует Америка 6.11.2018, 22:59

Фото: АР

Процедура всеобщего голосования в США имеет длительную историю.

Во вторник, 6 ноября, в США проходят выборы. Борьба идет за все 435 мест в Палате представителей, 35 мест в Сенате (в общей сложности их 100), а также за 36 губернаторских должностей (их общее число составляет 50).

Опросы общественного мнения и аналитики показывают, что у демократов есть преимущество над республиканцами в борьбе за контроль над Палатой представителей. Им нужно увеличить свое представительство на 23 места, чтобы достичь этой цели.

Республиканцы рассчитывают на то, что президент Трамп объединит своих сторонников, чтобы помочь однопартийцам сохранить минимальное большинство: 51 место в 100-местном Сенате. Из 35 мест в Сенате, судьба которых определится во вторник, демократы занимают 26, а республиканцы – 9.

Корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер обращается к истории процедуры всеобщего голосования в США. Во всем мире, напоминает он, подобные процедуры проводятся как по выходным, так и по будням, в течение всего года.

Однако в США за президентскими выборами, которые проходят раз в четыре года, и выборами в Конгресс, которые проходят раз в два года, закреплен определенный день: вторник, следующий за первым понедельником ноября.

Такое правило действует с 1845 года, когда Конгресс утвердил эту плавающую дату, которая приходится на промежуток со 2 по 8 ноября.

Это связано с аграрным прошлым страны. В XIX веке считалось, что американцы, среди которых много фермеров, слишком заняты в предшествующие месяцы, чтобы идти на выборы.

Однако к ноябрю полевые работы подходили к концу. Поскольку воскресенье традиционно считалось днем для посещения церкви, а некоторым избирателям нужен был целый день, чтобы добраться до избирательных участков, выборы было решено проводить по вторникам. А в среду фермеры отправлялись на рынки.

Периодически высказываются предположения, что в современной Америке больше людей ходили бы на выборы в субботу или воскресенье, однако старые традиции глубоко укореняются в общественном сознании, и серьезных попыток изменить избирательный календарь не предпринимают.

Следующие выборы национального масштаба пройдут в США в 2020 году, когда будут вновь избирать президента. Вторник, следующий за первым понедельником ноября, на этот раз приходится на 3 ноября.