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В США идут знаковые для Трампа выборы

  • 6.11.2018, 23:40
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Дональд Трамп

Выборы середины первого срока – рубеж, который почти ни одному президенту не удалось преодолеть без потерь.

На нынешних выборах будет полностью переизбрана палата представителей конгресса (435 представителей от разных штатов), 35 сенаторов из 100 и 36 губернаторов.

Сейчас обе палаты под контролем республиканцев. Чтобы получить контроль над палатой представителей, демократам нужно отбить у республиканцев 23 кресла, чтобы получить большинство в сенате - 2 кресла.

Выборы середины первого срока – рубеж, который почти ни одному президенту не удалось преодолеть без потерь. Но Дональд Трамп уверен, что он – уникальное явление американской истории. Фактически все два года своего президентства Трамп прожил в режиме избирательной кампании. Сразу после выборов 2016 года он устроил «турне победы» по США, созывая многотысячные митинги своих сторонников. В последние дни перед голосованием в Конгресс он проводил по несколько митингов в сутки, зачастую в аэропортах, не сходя с трапа самолета.

США выражали беспокойство, что на эти выборы могут попытаться оказать влияние Россия или Китай. Такие заявления делал советник Трампа по безопасности Джон Болтон.

ВВС публикует результаты голосования в режиме реального времени. Чтобы следить за выборами онлайн - перейдите по ссылке.


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