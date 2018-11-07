Выборы в США: прямая трансляция 7.11.2018, 8:06

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ФОТО: EPA

Республиканцам удалось сохранить большинство в Сенате.

На нынешних выборах в США будет полностью переизбрана Палата представителей Конгресса (435 представителей от разных штатов), 35 сенаторов из 100 и 36 губернаторов.

Сейчас обе палаты находятся под контролем республиканцев. Чтобы получить контроль над Палатой представителей, демократам нужно отбить у республиканцев 23 кресла, чтобы получить большинство в Сенате - 2 кресла.

Основная интрига нынешних выборов состоит в том, как проголосуют этнические меньшинства и образованные белые женщины. Голоса последних, как считается, обеспечили Трампу пост президента в 2016 году.

Наблюдатели уже говорят о высокой явке. На предварительном голосовании явка была заметно выше, чем в прошлом году.

ВВС ведет прямую текстовую трансляцию с выборов. Чтобы следить за выборами онлайн - перейдите по ссылке.

7:24

В Палате представителей будет рекордное число женщин

Число женщин-конгрессвумен в палате представителей побьет рекорд прошлого созыва, сообщает Ассошиэйтед пресс. Сейчас в Конгрессе 84 кресла из 435 занимают женщины. Как отмечает AP, их станет больше - голоса еще считают, но 80 мест в палате точно займут демократки и республиканки, итоговое их число может достичь 89. Еще в нескольких округах, где результаты пока не объявлены, от основных партий также выдвинулись женщины.

Начиная с Марша женщин против Трампа в 2017 году после его инагурации до обвинений в сексуальных домогательствах, с которых началось движение #MeToo, - женский протест во многом определил политику Демократической партии в этом избирательном цикле. Более 230 женщин, многие из которых стали кандидатками, впервые боролись за кресла в конгрессе на этих выборах. Это в два раза больше, чем на промежуточных выборах в 2016 году, отмечает The Hill.

6:29

Советница Трампа связывает успех демократов с избеганием темы сговора с Россией

"За весь вечер я почти не слышала слов "сговор с Россией", - заметила советница президента Дональда Трампа Келлиан Конуэй. "Людей волнует здравоохранение, иммиграция, национальная безопасность", - добавила она.

В ходе предвыборной кампании демократы основной упор делали на защите системы медицинского страхования Obamacare, обвиняя республиканцев в стремлении ее разрушить. Опрос, проведенный в день голосования и накануне, показал, что большинство американских избирателей эта тема волнует больше всего.

6:25

Демократическое большинство становится реальностью

Для того чтобы заполучить контроль над Палатой представителей, демократам нужно было увеличить свою долю на 23 голоса. В данный момент они победили в 26 округах, до этого представленных республиканцами. Большинство конкурентных округов в этом цикле были республиканские, к тому же демократы даже победили в паре округов, где от них никто ничего не ждал.

Даже если они еще уступят в нескольких округах, у них все равно будет большинство в Палате представителей.

Си-би-эс прогнозирует, что у демократов будет 229 голосов из 435.

5:57

Канзас отвернулся от республиканцев

Губернаторскую гонку уверенно выигрывает демократка Лора Келли.

Кандидат от республиканской партии Крис Кобач проигрывает выборы губернатора Канзаса - штата, которым последние семь лет руководили республиканцы. В 2016 году там на выборах президента также выиграл Трамп.

Тем удивительнее поражение Кобача - ярого сторонника президента. Он не только агитировал за него в 2016, но и, например, утверждал, что на президентских выборах проголосоовали миллионы людей без гражданства США. Внятных доказательств этому заявлению он так и не предоставил.

Как пишет Daily Kos, в Канзасе демпартия выступила лучше, чем во Флориде - там ее кандидат губернаторские выборы проиграл. Кобач по итогам подсчета 89% голосов набрал 42,6 его конкурентка от демократов Лора Келли - 48,5%.

5:50

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси говорит о восстановлении сдержек и противовесов

Нэнси Пелоси, лидер того, что до недавнего было демократическим меньшинством в Палате представителей, а теперь, вероятно, станет большинством, выступает в Вашингтоне. Под восторженные возгласы сторонников она говорит, что теперь американская система сдержек и противовесов заработает в полную силу, и обещает защитить обамовскую систему медстрахования от посягательств администрации Трампа.

Позиции самой Нэнси Пелоси отнюдь не безоблачны: для многих в Америке демократка из Сан-Франциско стала символом оторванной от широких масс элиты, и даже многие демократические кандидаты во время кампании от нее отмежевались.

4:54

Неожиданный успех демократов в Оклахоме

Пятый избирательный округ в штате Оклахома никто не рассматривал как конкурентный: все ожидали, что там уверенно победят республиканцы.

Тем не менее, по итогам подсчета 98% голосов 51% там набирает демократка Кендра Хорн. New York Times предрекает ей победу.

4:44

Республиканцы сохранили большинство в сенате

Партии Дональда Трампа удалось удержать контроль над верхней палатой Конгресса. Демократам, чтобы получить большинство в сенате, нужно было победить в двух республиканских штатах и не проиграть ни одного своего. Сделать это они не смогли.

Так, в Техасе демократ Бето О'Рурк все же уступил республиканцу Теду Крузу. При этом во Флориде сенатор-демократ Билл Нельсон проигрывает кандидату от республиканской партии Рику Скоту (49,6% против 50,39% по итогам подчсета 98% голосов). А республиканец Кевин Крамер забрал у демократа Хайди Хайткамп ее кресло сенатора от Северной Дакоты (57,9% против 42%, подсчитано 68% голосов).

Все идет к тому, что предсказанный социологами сценарий демократической палаты представителей и республиканского сената сбывается. Трамп по-прежнему сможет назначать на важные государственные должности нужных ему людей, утверждая их в подконтрольном ему сенате. В то же время он столкнется с тем, что демократическая палата представителей будет отклонять его ключевые законопроекты и отказывать в финансировании его инициатив. Например, денег на строительство "важной и нужной" стены на границе с Мексикой демократы вряд ли выделят.

4:32

Республиканец Тед Круз отстоял кресло сенатора от Техаса

Бето О’Рурк, кандидат от Демократической партии на должность сенатора от Техаса, проигрывает выборы нынешнему сенатору от этого штата, Теду Крузу. Подсчитаны 27% голосов, у республиканца 50,6%, у демократа – 48,7%.

Даже этот результат – своеобразный рекорд для Техаса. В нем есть заметные демократические анклавы, но в последние годы штат поддерживал преимущественно республиканцев. Здесь, например, популярна свободная продажа оружия (в Техасе его можно приобрести, предъявив водительское удостоверение, другие документы не требуются).

Круз в 2016 году претендовал на президентский пост, но в итоге уступил Дональду Трампу.

Бето О’Рурк ранее был членом палаты представителей.

4:23

Демократы усиливают позиции в Палате представителей, о большинстве говорить рано

В последний час стало известно о победе демократов еще в шести округах, на предыдущих выборах избиравших республиканцев в Палату представителей. Таким образом, демократы получили на 10 мест больше, чем в прежнем составе палаты.

Для получения большинства им нужно нарастить свое представительство минимум на 23 места, но подсчет голосов еще не завершен, а в самых западных штатах (где у демократов много сторонников) не закончилось еще и голосование.

Американские СМИ, столь полярные в своей позиции, как Фокс и New York Times, уверенно прогнозируют демократическое большинство в Палате представителей.

Шансы на демократическое большинство в сенате, тем временем, изначально невысокие, тают на глазах.

4:11

Юная социалистка избрана в Палату представителей в Нью-Йорке от демократов

Александрия Окасио-Кортес, 29-летняя латиноамериканка из Бронкса, штат Нью-Йорк, которая неожиданно для самой себя победила ветерана Демократической партии Джо Кроули на праймериз, только что одержала победу над своим конкурентом, республиканцем Энтони Паппасом, получив кресло в палате представителей от 14-го округа Нью-Йорка.

Окасио-Кортес станет самой молодой за всю историю США женщиной, избранной в палату представителей. Она открыто называет себя социалисткой, верит в бесплатное высшее образование, поддерживает программу медицинской страхования для малообеспеченных Obamacare, настаивает на ужесточении контроля за продажей оружия (законодательство в штате Нью-Йорк в этой связи – одно из самых жестких в стране).

За Окасио-Кортес проголосовали 77,9% избирателей, Энтони Паппас получил поддержку в 14% голосов, округ подсчитал 65% голосов.

4:04

Сенатор-демократ Джо Мэнчин побеждает в штате, проголосовавшем за Трампа в 2016

Демократ Джо Мэнчин побеждает своего соперника-республиканца Патрика Моррисси на выборах в сенат от Западной Вирджинии. Он сохраняет свое место в верхней палате конгресса.

Мэнчин выигрывает по итогам подсчета 70% голосов (49,9% против 45,8%. Победу Мэнчина прогнозирует AP и CBS.

Демократу удалось выиграть в штате, где избиратели с большим перевесом в 2016 году поддержали Трампа.

4:03

Демократы победили в непредсказуемом округе на юге Флориды

Кандидат от Республиканской партии Карлос Курбело признал свое поражение на выборах в Палату представителей от 26-го округа Флориды. Этот округ на юге полуострова теперь будет представлять демократка Дебби Мукарсел-Пауэлл.

Голоса в округе распределились в соотношении 49%-51% соответственно.

Это округ относился к категории самых непредсказуемых и стал первым среди них, перешедшим от республиканцев к демократам, по итогам подсчета голосов.

3:51

Fox: демократы впервые за восемь лет вернут большинство в палате Представителей

Телеканал Fox News, в целом симпатизирующий республиканцам, прогнозирует, что демократы получат большинство в Палате представителей по итогам этих выборов. Пока им удалось увеличить свое представительство только на четыре кресла, нужно "добрать" еще 44. Впрочем, пока не все голоса подсчитаны, а в западных штатах голосование продолжается. Демократы к тому же проиграли важную гонку в Кентукки - там, в шестом округе республиканец Энди Барр удержал свое кресло в борьбе с демократкой Эми Макграт.

Что будет, если большинство в Палате останется за демократами, а в Сенате - за республиканцами, мы писали здесь

3:41

Победы республиканцев на выборах губернаторов

Республиканцы уверенно побеждают на местных выборах: в Теннесси подсчитаны 23% голосов, у представителя партии Билла Ли 66,6% голосов, у демократа Карла Дина 32,4%. В Арканзасе подсчитаны 10% бюллетеней – Аса Хатчинсон, республиканский кандидат, ведет со счетом 62,3%, у его основного конкурента, Джареда Хендерсона, 35,2%.

3:23

Сенатор-демократ Роберт Менендес победил в Нью-Джерси, но не без труда

Штат Нью-Джерси переизбрал на должность сенатора Роберта Менендеса – в штате подсчитаны 25% голосов, демократ выигрывает с результатом 49,8%, его конкурент, Роберт Хагин – 46,9%. Последнего несколько часов назад поддержал президент Трамп, написав в своем "Твиттере": "Боб Хагин, успешный всю свою жизнь, будет великолепным сенатором от Нью-Джерси. У него моя полная и всеобщая поддержка. Выходите и голосуйте за Боба".

Стоит отметить, что Робертами, то есть по-домашнему, Бобами зовут обоих претендентов на должность сенатора. И демократ Менендес не преминул этим воспользоваться, ответив в президенту там же, в "Твиттере": "спасибо".

Победа далась Менендесу нелегко – его обвиняли в коррупции, взяточничестве, но Демократическая партия все-таки решила поддержать сенатора-долгожителя в его гонке за переизбрание.

Менендес был одним из соавторов новых законопроектов о санкциях в отношении России, пока не принятых Конгрессом.

3:07

Кентукки - республиканцы отстояли округ

Энди Барр, член палаты представителей от республиканской партии смог переизбраться в своем округе, победив военную летчицу Эми Макграт в напряженной борьбе. Результаты несколько раз менялись в пользу одного из кандидатов в ходе подсчета голосов. Сейчас обработано 93% данных с участков, у Барра 50,85%, у демократки Макграт 47,9%. Разрыв между ними в несколько десятков тысяч голосов.

Нью-Йорк Таймс писала, что победа Барра "умеренно" просигнализирует, что эта ночь республиканцев в США.

2:53

Республиканцы побеждают на выборах сенатора от Индианы

Действующий сенатор-демократ Джо Доннелли проигрывает на выборах в сенат республиканцу Майку Брауну, следует из моделей телеканала Эй-би-си.

В настоящий момент в Индиане подсчитано 49% голосов, за Брауна 53,8%, за Доннелли 42%.

Это первая потеря демократов на выборах в сенат за эту ночь.

2:45

В Майами демократы уверенно выигрывают в округе, который ранее был республиканским

Кандидат от демократов Донна Шалала побеждает соперницу из Республиканской партии, журналистку Марию Эльвиру Салазар в 27 округе Флориды.

По итогам подсчета более 70% голосов у Шалалы 51,6%, Салазар же набрала 45,9%. Округ, в котором побеждает Шалала ранее удерживали республиканцы. Член палаты представителей от республиканской партии Илеана Рос-Лехтинен в течение трех десятилетий представляла избирателей в округе.

Шалала работала министром здравоохранения и социальных служб в администрации президента Билла Клинтона, а в последние годы руководила Университетом Майами.

Примечательно, что Шалала не говорит по-испански, но побеждает в округе, где 60% зарегистрированных избирателей - латиноамериканцы.