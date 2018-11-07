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Республиканцы сохранили большинство в Сенате США

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  • 7.11.2018, 8:13
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Партии Дональда Трампа удалось удержать контроль над верхней палатой Конгресса.

Об этом сообщает ВВС в репортаже о промежуточных выборах в США.

Демократам, чтобы получить большинство в Сенате, нужно было победить в двух республиканских штатах и не проиграть ни одного своего. Сделать это они не смогли.

Так, в Техасе демократ Бето О'Рурк все же уступил республиканцу Теду Крузу. При этом во Флориде сенатор-демократ Билл Нельсон проигрывает кандидату от республиканской партии Рику Скоту (49,6% против 50,39% по итогам подчсета 98% голосов). А республиканец Кевин Крамер забрал у демократа Хайди Хайткамп ее кресло сенатора от Северной Дакоты (57,9% против 42%, подсчитано 68% голосов).

Все идет к тому, что предсказанный социологами сценарий демократической палаты представителей и республиканского Сената сбывается. Трамп по-прежнему сможет назначать на важные государственные должности нужных ему людей, утверждая их в подконтрольном ему сенате. В то же время он столкнется с тем, что демократическая Палата представителей будет отклонять его ключевые законопроекты и отказывать в финансировании его инициатив. Например, денег на строительство стены на границе с Мексикой демократы вряд ли выделят.

ВВС публикует результаты голосования в режиме реального времени. Чтобы следить за выборами онлайн - перейдите по ссылке.


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