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СМИ: Затонувший док «Адмирала Кузнецова» треснул

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  • 7.11.2018, 8:27
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Россияне не могут поднять его со дна моря.

Водолазы осмотрели затонувший в акватории 82-го судоремонтного завода в Мурманске плавучего дока ПД-50 с авианосцем "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщило 6 ноября агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что водолазы при обследовании обнаружили трещины, образовавшиеся в результате удара ПД-50 о дно. Он отметил, что учитывая массу плавдока и его возраст, повреждения неудивительны.

По словам источника, именно поэтому до сих пор не принято решение о том, что дальше делать с затонувшим доком.

Плавучий док ПД-50, в который ставили авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул 29 октября на судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области РФ. Пострадал и сам авианосец.

Представитель центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев заявил, что плавучий док затонул из-за скачка напряжения в электросети.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту.

Док ПД-50 был построен в Швеции по заказу СССР в 1980 году. Его грузоподъемность – 80 тыс. тонн. Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

“Адмирал Кузнецов” – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство начиналось в начале 80-х на базе типового проекта 1145.


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