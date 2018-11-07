Демократы усилили позиции в Палате представителей США 7.11.2018, 8:38

1,307

Фото: Telegraf-EPA

О большинстве говорить пока рано.

В последний час стало известно о победе демократов еще в шести округах, на предыдущих выборах избиравших республиканцев в Палату представителей. Таким образом, демократы получили на 10 мест больше, чем в прежнем составе палаты, сообщает ВВС.

Для получения большинства им нужно нарастить свое представительство минимум на 23 места, но подсчет голосов еще не завершен, а в самых западных штатах (где у демократов много сторонников) не закончилось еще и голосование.

Для того чтобы заполучить контроль над Палатой представителей, демократам нужно было увеличить свою долю на 23 голоса. В данный момент они победили в 26 округах, до этого представленных республиканцами. Большинство конкурентных округов в этом цикле были республиканские, к тому же демократы даже победили в паре округов, где от них никто ничего не ждал.

Даже если они еще уступят в нескольких округах, у них все равно будет большинство в Палате представителей.

Си-би-эс прогнозирует, что у демократов будет 229 голосов из 435.

Американские СМИ, столь полярные в своей позиции, как Фокс и New York Times, уверенно прогнозируют демократическое большинство в Палате представителей.

Шансы на демократическое большинство в Сенате, тем временем, изначально невысокие, тают на глазах.

ВВС публикует результаты голосования в режиме реального времени. Чтобы следить за выборами онлайн - перейдите по ссылке.