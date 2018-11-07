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«Евроторг» отложил продажу акций на Лондонской бирже

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  • 7.11.2018, 8:55
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Иллюстрационное фото

Выход на рынок ценных бумаг отменятся до «лучших времен».

Крупнейший белорусский продуктовый ритейлер «Евроторг» отложил первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже из-за текущих рыночных условий. Об этом говорится в сообщении компании, пишет tut.by.

Несмотря на значительный интерес инвесторов, «Евроторг» решил продолжить IPO, когда условия рынков капитала станут более благоприятными для развивающихся рынков, говорится в сообщении.

«Евроторг» планирует пересмотреть свои планы, как только рыночные условия станут более благоприятными для оценки, отражающей истинный потенциал компании, сообщается в пресс-релизе. В то же время значительные свободные денежные потоки «Евроторга» позволят ритейлеру продолжать выполнять свою стратегию роста.

Напомним, «Евроторг» впервые озвучил планы по IPO в Лондоне в начале октября. Предполагалось выпустить глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании. «Евроторг» рассчитывал выручить около 250 млн долларов. Общая стоимость ритейлера оценивалась в диапазоне от 689 до 789 млн долларов. После IPO в свободном обращении должно было оказаться 29,1 — 32,3% акций компании. «Евроторг» «планировал использовать доходы от продажи акций для дальнейшего снижения доли заемных средств и сокращения задолженности в иностранной валюте».

Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Евроторг» контролирует в общей сложности почти 750 магазинов «Евроопт», «Бруснiчка» и «Магия», а также развивает интернет-магазины E-dostavka.by и Gipermall.by.

Основными акционерами «Евроторга» являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и гендиректором Андреем Зубковым.


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