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Казахстан предпочел американскую ракету российской

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  • 7.11.2018, 8:59
  • 2,406
Иллюстрационное фото

Запуск будет проведен с военной базы в Калифорнии.

В министерстве аэрокосмической промышленности Казахстана утверждают, что вопрос о носителе для вывода спутников решен из финансовых соображений.

Казахстан осуществит запуск двух спутников KazSaySat и KazistiSat - научного и технологического назначения соответственно - с помощью американского носителя Falcon 9 компании SpaceX, сделав выбор в пользу него, а не одной из российских ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Асет Нуркенов. Его цитирует во вторник, 6 ноября, портал Total.kz, передает dw.com.

По словам представителя ведомства, решение продиктовано исключительно финансовыми соображениями - так дешевле. Данные о стоимости пуска Нуркенов озвучивать не стал, сославшись на "коммерческую тайну". При этом он не исключил, что в последующем подобные космические аппараты Казахстан будет отправлять и с космодрома "Байконур".

Запуск будет произведен в 22.00 по Минску 19 ноября с космодрома военной базы Ванденберг (штат Калифорния).

KazSaySat был собран в Алма-Ате в Институте космической техники и технологий. Его задача - мониторинг природных явлений, в том числе землетрясений. KazistiSat будет использован для прогнозирования работы аппаратов этой конфигурации в космосе.


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