Вот и чудненько 1 Игорь Эйдман

7.11.2018, 9:25

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Оставшихся в России денег хватит только на мультики для Путина.

Навальный и «Новая газета» пишут, что деньги на путинское «сверхоружие» распилили фирмы дочки гендиректора госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и зятя многолетнего председателя Совета Директоров этой корпорации Сергея Приходько.

Вместо ракет в страны НАТО полетели украденные бабки, воплотившиеся в шале, дома и «другие добрые дела».

Оставшегося после распила хватило только на мультики про ракеты для Путина. Они на нашего болезного вождя успокаивающе действуют. Подчиненные ему их вместо галопередола показывают. Только он возбудиться, начнет свои биоматериалы от врагов прятать или, вовсе, в рай засобирается, тут Песков ему мультики про ракеты и покажет. Вождь успокаивается, быстро засыпает, только иногда кричит во сне: «вы все сдохнете, а мы - в рай!».

В результате все довольны. Чиновники и их дети новые шале обживают. Страны НАТО инвестиции в недвижимость осваивают. Путин от мультиков про ракеты кайф ловит. А мир избавился от угрозы появления у безумцев из Кремля новых орудий массового человекоубийства.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»