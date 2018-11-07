Андрей Санников: Лукашенко - это колхозная версия Путина 13 7.11.2018, 9:55

7,928

фото t.me/allgolobutsky

Диктатор опасен для Беларуси, как никогда раньше.

Мюнхенская конференция помогла Лукашенко, который агрессивно ведет себя по отношению к Западу, уничтожает независимые медиа, не говоря уже о политической оппозиции и гражданском обществе, - заявил «Польскому радио» (перевод - Charter97.org) бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, экс-кандидат в президенты и лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Андрей Санников добавил, что сегодня Владимир Путин именно из Беларуси ведет очень серьезное наступление на европейское сообщество, подрывая ценности и принципы демократии.

«Демократическое сообщество должно понять, что Лукашенко - это колхозная версия Путина», - заявил Андрей Санников.

Бывший замглавы белорусского МИД призвал не идентифицировать пророссийскую политику Лукашенко со всем белорусским обществом, которому сегодня очень нужна помощь. В помощи нуждаются независимые СМИ, нужно поддерживать правозащитников, политическую оппозицию.

Андрей Санников заявил, что Лукашенко не спасает Беларусь от потери независимости, а распродает по частям. Об этом свидетельствует, к примеру, размещение в Беларуси комплексов радиоэлектронной борьбы «Самарканд».

- Лукашенко старается сохранить свою власть. Если завтра Россия захочет войти в Беларусь, то диктатор сделает все, чтобы спасти себя, свои деньги, но не нашу страну. Сегодня он опасен для Беларуси, как никогда раньше. Лукашенко сделает все, чего потребует от него Путин, - подчеркнул Андрей Санников.

- Недавно в Беларусь состоялась серия визитов. Речь идет о визите заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, визите главы МИД Польши, конференции основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) и присутствие на ней комиссара ЕС Йоханнеса Хана, председателя МКБ Вольфганга Ишингера, представителей Армении и Сербии. Лукашенко напомнил о своих предложениях по Украине, о проекте «Хельсинки-2». Можно ли сделать какие-то выводы, зачем состоялись эти визиты? Могут ли в Беларуси произойти изменения?

- Все эти визиты были разными по своему характеру. Что касается перемен в Беларуси, то могу сказать, что эти визиты только отодвинули их во времени. Мюнхенская конференции помогла Лукашенко, который вновь демонстрирует агрессию в отношении Запада, уничтожает независимые медиа и гражданское общество, не говоря уже о политической оппозиции.

Визит заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, который недавно был назначен на этот пост, был первым за много лет на таком высоком уровне.

Что меня удивило, особенно в контексте поведения других американских чиновников - Митчелл не встретился с реальной оппозицией, независимыми журналистами, которые нуждаются в поддержке, с правозащитниками.

Это очень странно, так как о Уэссе Митчелле сложилось представление, как о человеке, который принципиально подходит к вопросам прав человека. Его предыдущая работа была связана именно с правами человека и демократией. Поэтому я удивлен. Однако хочу отметить, что он уехал из Беларуси до начала Мюнхенской конференции. Думаю, что это была демонстрация позиции Вашингтона по отношению к подобной инициативе.

После Минска Уэсс Митчелл посетил Вильнюс, где встретился с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом. Сегодня Литва занимает, наверное, самую принципиальную позицию по отношению Беларуси cреди всех наших соседей, включая Польшу.

Надеюсь, что Уэсс Митчелл сделал нужные выводы из этого визита, несмотря на то, что он был организован как-то неуклюже.

- Что могло стать причиной этого визита?

- Митчелл приехал в Беларусь как относительно новый человек в должности заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии. Разумеется, шел разговор о после США в Беларуси - в течение долгого времени посольство в Минске пустует. Белорусская сторона заинтересована в своем после в Вашингтоне, американцы настаивают на восстановлении нормального функционирования своего посольства, штат которого сегодня резко ограничен.

- На Мюнхенской конференции шел разговор об Украине, безопасности, форте Трампа. Был достаточно серьезный для Беларуси уровень.

- Я бы не сказал, что представительство было на высоком политическом уровне. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер стремится быть другом Лукашенко, комиссар Йоханнес Хан был назначен Брюсселем для встреч с диктатором. Считаю, что серьезные политики, за исключением министра иностранных дел Польши, не приехали на эту конференцию, хотя люди Лукашенко очень старались их заполучить.

Помню еще со времен СССР, как иностранные делегации возили по колхозам. Эта конференция мне напомнила такие экскурсии. Лукашенко вел себя высокомерно, унижал западных политиков, говорил неадекватные вещи, его оценка ситуации в Беларуси и в мире была совершенно вне контекста.

Мне так показалось, что Вольфганг Ишингер хотел организовать конференцию, которая понравилась бы Путину, а сделать это он мог только в Минске. И это действительно была конференция, которая понравилась Путину.

Лукашенко фактически подверг нападкам Польшу в присутствии польского министра иностранных дел, говоря о реакции России и Беларуси на возможную американскую базу в Польше. Он еще раз продемонстрировал, что будет исполнять приказы Кремля и я не понимаю, как некоторые политики могут воспринимать его как «защитника независимости Беларуси».

- Лукашенко заявил: «Если в Польше говорят, что будут тратить миллиарды на форт Трамп, мы не идиоты, и, конечно же, мы отреагируем с нашим самым важным союзником». Он четко встал на российскую сторону в военной сфере и принял российскую повестку в этом вопросе. Ирония истории: он поддерживает Россию, хотя Беларусь фактически является ее жертвой.

- Кроме антипольской риторики, глупым было предложение помощи Украине. В том что он говорил не было никакой логики.

- Существует мнение, что Лукашенко пробует разными путями спасти независимость Беларуси, так как ситуация становится все более серьезной.

- Я с этим не согласен. Он всегда старается спасти свою власть. Если завтра Россия захочет войти в Беларусь, то Лукашенко сделает все, чтобы спасти себя, свои деньги, а не нашу страну. Сегодня он опасен для Беларуси как никогда раньше. Сделает все, что от него ожидает Путин. На мой взгляд, демократический мир должен понять, что Лукашенко - это колхозная версия Путина.

- Вас удивили слова Лукашенко об американской базе в Польше?

- Я ожидал чего-то подобного. На конференции были представители России и им очень понравились слова Лукашенко.

- Россия развернула комплексы для радиоэлектронной борьбы «Самарканд» во многих областях, а также на территории Беларуси. Это решение имеет важное значение?

- Да, это очередное доказательство того, что Лукашенко продает независимость Беларуси. «Самарканд» - одно из наиболее секретных устройств России. Скорее всего, они служат для отключения электронной связи, систем целенаведения и т. д. А электроника сегодня - важнейший элемент современных вооруженных сил.

- Это серьезно меняет ситуацию.

- Думаю, да, но размещение «Самаркандов» в Беларуси не особо привлекло внимание экспертов.

- Когда заходит разговор о геополитической ситуации, то все чаще говорится о том, что Беларусь находится в опасности. Что вы по этому поводу думаете?

- Политики должны принять позицию НАТО, которая предельно ясна: Беларусь является частью военных планов России. Именно поэтому НАТО стремится укрепить оборонительный потенциал Польши и стран Балтии. Те, кто сегодня думает иначе - ошибаются. Проблема в том, что те политики, которые сегодня этого не понимают, уйдут, а угроза нам будет только увеличиваться.

Ни в коем случае нельзя отождествлять Лукашенко с Беларусью и белорусами. Такие мероприятия, как Мюнхенская конференция, не должны проводится в Минске при Лукашенко. Представители международных организаций не должны позволять мелким диктаторам унижать себя.

Я не знаю, почему на конференцию приехала специальный докладчик ООН по Беларуси. Власти ведь заявили, что не признают ее в таком качестве, а только как преподавателя какого-то университета.

- Вы видите какие-либо возможности помогать гражданскому обществу в Беларуси? Белорусское общество уже 20 лет не может выбирать власти, направление развития страны.

- Лукашенко пытается уничтожить оппозицию, независимые СМИ. Однако белорусы сражаются. Мы не сдадимся, и борьба будет продолжаться. Необходимо поддерживать тех, кто борется за свободу, прежде всего независимые средствa массовой информации, правозащитников, активистов, творческих людей.

- Ситуация на восточном направлении становится все труднее. И, вероятно, даже такая важная проблема, как права человека, может затеряться где-то в хаосе.

- Именно в Беларуси сегодня западные ценности подвергаются серьезному испытанию. Польша понимает это лучше, чем кто-либо другой. Сегодня Польша делает намного больше для поддержки белорусской демократии, чем другие страны, но она должна быть более активной. И вся Европа должна быть активной в этом.

Наиболее опасное наступление на европейские ценности Путин ведет через Беларусь. Европе предлагают отказаться от своих ценностей ради мнимой безопасности.