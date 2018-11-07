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Трамп поздравил демократов с победой в Палате представителей

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  • 7.11.2018, 9:59
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Фото: EPA

Президент США призвал лидера демократов к соблюдению принципа двухпартийности.

Президент США Дональд Трамп признал поражение республиканцев в Палате представителей Конгресса США, сообщает eurointegration.com.ua.

Об этом в Twitter сообщил начальник штаба лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси Дрю Хаммил.

"Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси чтобы поздравить с получением большинства в палате. Он принял ее призыв к соблюдению принципа двухпартийности" - написал он.

Как сообщала Европейская правда, Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.

Сейчас республиканцы контролируют здесь 235 из 435 мандатов, демократы – 193. Для контроля за большинством требуется 218 голосов. Таким образом, для контроля за большинством демократы должны были получить места в 23 округах, которые в предыдущем составе парламента контролировались республиканцами.


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