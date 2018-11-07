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Белорус против ГАИ: машину не ставят на учет из-за заводской тонировки

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  • 7.11.2018, 10:22
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Иллюстрационное фото

Правомерно ли это?

"Приобрел б/у авто Volvo V60 в комплектации Summum с тонировкой задних стекол посредством заводской пленки. На стеклах присутствует маркировка 43R. В ГАИ отказываются ставить на учет авто, пока не снимется пленка, ссылаясь на п.22 постановления Совета Министров №1849. Законно ли это?", - написал в редакцию abw.by читатель.

Журналисты сразу обратились к документу, на который ссылается ГАИ:

Маркировка 43R означает соответствие автомобильного стекла европейскому стандарту безопасности ECE R43.

Общее правило: ТС должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем.

Участие в дорожном движении транспортных средств с покрытием на стеклах, в том числе пленочным, а также со степенью светопропускания стекол менее 70% разрешается в случае, если на них организацией (заводом)-изготовителем нанесена маркировка, содержащая одно из следующих сочетаний знаков: "43R", "V"; "43R", "V-VI"; "AS3"; "43R", "V", "AS3" (за исключением ветрового стекла (стекла, применяемого для остекления переднего проема транспортного средства), передних боковых стекол).

Журналисты не зря выделили фразу "сочетание знаков", поскольку допускается эксплуатация транспортных средств с маркировкой на стеклах именно в сочетании с другими символами. То есть на стекле должна присутствовать комбинация символов, а не отдельные знаки. Таких комбинаций четыре:

"43R", "V";

"43R", "V-VI";

"AS3";

"43R", "V", "AS3".

К слову УГАИ МВД РБ также давало ответ на подобный вопрос:

Теперь посмотрим маркировку на заднем стекле упомянутой автором вопроса Volvo.

В общем, маркировка "AS2" вообще не предусмотрена ни в каком сочетании с иными символами, поэтому отказ в постановке на учет сотрудниками ГАИ на основании п.22 постановления СМ РБ №1849 абсолютно правомерен. Да и сама тонировка, очевидно, выполнена отнюдь не на заводе.

"Казалось бы, проблема высосана из пальца. Однако мы пообщались со знакомыми сотрудниками ГАИ и те подтвердили, что к ним периодически обращаются новоиспеченные автовладельцы и выражают искреннее непонимание, почему же их авто не хотят ставить на учет. А дело лишь в том, что не все граждане умеют (да и не должны, по большому счету) разбираться в тонкостях языка юриспруденции. Вот вы сразу однозначно и безошибочно смогли интерпретировать тот самый п.22 постановления Совета Министров №1849? Уверены, что не все и не сразу", - пишет издание.


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