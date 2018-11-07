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В Латвии начались учения НАТО «Анаконда-18»

  • 7.11.2018, 10:28

В них участвуют подразделения из США, Балтии, Польши и Канады.

В Латвии с сегодняшнего дня до 16 ноября будут проходить международные военные учения "Анаконда 18".

Об этом сообщает портал Delfi.

Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения Вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.

Задача учений — отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.

Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.


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