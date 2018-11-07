В Латвии начались учения НАТО «Анаконда-18»
- 7.11.2018, 10:28
В них участвуют подразделения из США, Балтии, Польши и Канады.
В Латвии с сегодняшнего дня до 16 ноября будут проходить международные военные учения "Анаконда 18".
Об этом сообщает портал Delfi.
Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения Вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.
Задача учений — отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.
Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.