Греция: Священники перестанут считаться госслужащими и получать зарплату 7.11.2018, 10:58

Премьер-министр договорился с главой Греческой церкви.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и архиепископ Афинский Иероним договорились, что греческая церковь не будет противостоять предложениям правительства сделать государство "религиозно нейтральным" в обмен на ежегодные субсидии.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Ципрас назвал исторической договоренность с греческой православной церковью, поскольку это открывает дорогу изменениям в Конституцию относительно отношений между государством и церковью.

По словам премьера Греции, церковные служители больше не будут считаться госслужащими и будут исключены из реестра тех, кто получает зарплату непосредственно из госбюджета. В то же время государство все же будет платить ежегодно определенную сумму в специальный церковный фонд в качестве субсидии.

Ежегодная субсидия в церковный фонд составит 189 млн евро, средства фонда главным образом будут использоваться для выплаты зарплат около 9 тысячам церковных служителей.

Соглашение между церковью и правительством также предусматривает урегулирование спора по недвижимости, длившегося несколько десятков лет. Церковь является одним из крупнейших владельцев недвижимости в Греции.

Международные кредиторы Греции издавна требовали правительство страны сократить число госслужащих и провести приватизацию государственного имущества.

Достигнутую премьером и архиепископом договоренность еще должны утвердить правительство, парламент и церковный синод.

Как сообщалось, правительство Греции планирует изменить отношения между церковью и государством в рамках конституционной реформы.