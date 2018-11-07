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Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко открывал мост

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  • 7.11.2018, 11:08
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Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»

Чего боится диктатор?

6 ноября правитель открыл в Житковичском районе многострадальный мост через Припять. Правда, местное население к этому празднику оказалось как бы сбоку припека, пишет «Солидарность» со ссылкой на naviny.by.

В частности, на церемонию не пустили жителей деревни Борки, которые живут у самого моста и все лето наблюдали за процессом его реконструкции.

Многие местные хотели пойти посмотреть и на мост, и на диктатора, но дорогу перегородили, а наводнившие деревню товарищи в штатском настоятельно советовали не высовываться дальше собственного забора.

Между тем телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Александр Лукашенко на открытии моста «тепло пообщался с местными жителями».


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