Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко открывал мост

Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко открывал мост22
- 7.11.2018, 11:08
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Чего боится диктатор?
6 ноября правитель открыл в Житковичском районе многострадальный мост через Припять. Правда, местное население к этому празднику оказалось как бы сбоку припека, пишет «Солидарность» со ссылкой на naviny.by.
В частности, на церемонию не пустили жителей деревни Борки, которые живут у самого моста и все лето наблюдали за процессом его реконструкции.
Многие местные хотели пойти посмотреть и на мост, и на диктатора, но дорогу перегородили, а наводнившие деревню товарищи в штатском настоятельно советовали не высовываться дальше собственного забора.
Между тем телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Александр Лукашенко на открытии моста «тепло пообщался с местными жителями».