Китай высмеял Россию из-за «Адмирала Кузнецова» 7.11.2018, 11:21

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Фото: Павел Львов/РИА Новости

Военное отставание РФ от КНР увеличилось.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» был отозван с передовой для ремонта, который нельзя было больше откладывать. Вслед за трагическими известиями о серьезной аварии на авианосце, стало известно одно странное обстоятельство, а именно, что поломка случилась, когда корабль находился в плавучем доке, что послужило поводом для насмешек и сравнений с индусами, пишет одно из крупнейших китайских изданий Sohu (перевод – inosmi.ru).

Вечером 30 октября на мурманском судостроительном заводе в Сафоново внезапно потонул плавучий док ПД-50, затем рухнули два башенных крана, один упал в море, а второй на док, придавив ремонтируемый там авианосец. Несмотря на то, что российская сторона еще не объявила об ущербе, но уже сообщается, что в результате аварии три человека пострадали, а один пропал без вести. К месту происшествия тут же прибыли машины скорой помощи и полиция. По оценкам экспертов, авария могла привести корабль в негодность.

В ходе своего путешествия к берегам Сирии в 2016 году, скорость «Адмирала Кузнецова» значительно снизилась из-за недостатков двигательной системы и несоблюдения правил обслуживания. Черный дым, поднимавшийся от корабля, словно от вулкана, на протяжении всего пути — это еще не самое страшное, за эту короткую поездку по причине неисправности в воду упало два палубных самолета, добавив неприятностей многострадальному авианосцу. Миссия, направленная на устрашение противника, вызвала лишь насмешки, поэтому несмотря на опасность, с которой Россия может столкнуться, временно лишившись единственного авианосца, стана решила отправить его на серьезный ремонт.

Из-за экономических трудностей затраты на ремонт для России составили 870 миллионов долларов, что эквивалентно стоимости китайского эсминца класса 055 весом 10 тысяч тонн, и конечно этого недостаточно. Однако с другой стороны плавучий док ПД-50 в Сафоново — самый большой в мире, он способен принять судно весом до 80 тонн и был чуть ли не единственным местом, пригодным для починки авианосца. Отсюда и видна решимость воспользоваться именно этим доком. Первую «операцию на сердце» авианосец перенес в начале этого года, когда заменили весь котел целиком, по плану корабль должен был вернуться в строй в 2020 году и эксплуатироваться после этого еще 20 лет.

Однако сейчас Россия столкнулась с беспрецедентным вопросом, авианосец надо снова ставить на воду, не говоря об установлении нанесенного в результате аварии ущерба. Дополнительные сложности при этом создает выход из строя ремонтного дока и некоторого другого оборудования. По самым оптимистическим прогнозам, на это понадобиться от трех до пяти лет. Но самое неприятное, что док рухнул вместе с кораблем, находящемся внутри него, и столкновения между ними могли привести к повреждениям как корабля, так и дока. Когда извлекут опорную раму, несколько десятков тысяч тонн веса переместятся на внешний корпус и авианосец неизбежно сядет на мель, оказавшись непригодным к дальнейшему ремонту.

Для сравнения в апреле был произведен ремонт китайского авианосца «Ляонин», который уже через полгода был возвращен в действующие войска, где находился другой авианосец, китайского производства. Такая разница неизбежно вызовет у России зависть. Оценив масштабы нанесенного ущерба и совершенно отчаявшись, стратегический партнер Китая может попробовать попросить помощи у своего верного друга. В обмен на нефть или судостроительные технологии Китай смог бы взяться за ремонт авианосца и без сомнения справился с этим быстрее и эффективнее, чем медлительная, словно черепаха Россия.

Безусловно, Россия всегда занимала по отношению к Китаю положение учителя, и не собирается с ним расставаться, но мы помним к чему подобное поведение привело маньчжурскую династию, отсюда возникает вопрос: не приведет ли подобное упорство России к плачевным результатам? После разгромного поражения в русско-японской войне, Российская Империя отказалась отдавать победителям земли и выплачивать деньги, также до последнего держалась китайская династия Мин, но необходимо трезво оценивать обстановку, иначе разрыв с набирающим силу партнером станет слишком велик.