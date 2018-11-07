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Константинопольский митрополит назвал действия РПЦ «сатанинскими»

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  • 7.11.2018, 11:39
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Патриарх Кирилл (на фото слева) не добился желаемого на переговорах с Варфоломеем I (справа)

Митрополит Сотирий заявил, что «действия РПЦ радуют антихриста».

Экзарх Константинопольского патриархата в Турции, митрополит Сотирий назвал действия Русской православной церкви, которая разорвала отношения с Вселенским партиархатом, "сатанинскими".

По его словам, никто, кроме местного эпископа, "не имеет права давать указания, в какие храмы ходить, ни, тем более, с угрозами запрещать вам причащаться в каких-либо храмах", сообщает "Новое время" со ссылкой на Alanya Orthodox.

"Их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и его церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", - говорится в обращении турецкого митрополита.

По мнению иерарха, решение Синода РПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом не имеет никакой силы "перед Христом и единой святой Церковью".


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