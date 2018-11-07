Арина Соболенко, лучшая теннисистка мира в сентябре, претендует и на октябрьские лавры 7.11.2018, 11:43

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Победительница будет объявлена 9 ноября.

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) дал старт голосованию за лучшую теннисистку октября 2018 года. Среди претенденток — белоруска Арина Соболенко, завоевавшая аналогичный титул в сентябре, пишет «Прессбол».

На звание лучшей теннисистки октября претендуют: белоруска Арина Соболенко, украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс и датчанка Каролин Возняцки. Проголосовать может любой желающий на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена 9 ноября.

В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была признана представительница Румынии Симона Халеп. В феврале и июне — чешка Петра Квитова. В марте и августе — японка Наоми Осака. В апреле — чешка Каролина Плишкова. В июле — немка Ангелика Кербер. В сентябре — Арина Соболенко из Беларуси.