«Сверхдержавность» отклеилась 2 7.11.2018, 11:55

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Вакцина вколота – вирус начинает отступать.

На фоне продолжающего активно снижаться уровня жизни и новых карательных законопроектов- социологические службы зафиксировали снижение запросов россиян на «Сверхдержавность», пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Сегодня, вместо военного превосходства и побед на внешней арене, большинство россиян хотят в первую очередь: справедливости, выравнивания уровня жизни и, как ни странно, демократии.

Происходит ровно то, что мы ранее уже предсказывали. Победобесие с «КРЫМНАШем» и «вперед за Аляской» заканчивается вместе с колбасой и другими продуктами, к которым россияне в тучные нулевые уже успели привыкнуть.

Одно дело смотреть красочные пропагандистские репортажи по федеральным каналам и совсем другое дело оплачивать это из своего канала.

Вакцина вколота – вирус начинает отступать.

Внешнюю политику Путина и в самом деле можно назвать «прививкой от величия».

После разгромного поражения в холодной войне и последующих за этим, действительно не плохих, тучных 00-х: у россиян сформировались реваншистские настроения.

Покупая хорошие продукты и отдыхая ежегодно в Турциях и Египтах хотелось чего-то большего. Чего-то нематериального, а «величественного».

Владимир Владимирович, подобно Дедушке Морозу, подслушал пожелания и подарил своим верным избирателям в 2014 году в красочной коробочке, украшенной яркими бантами, то, что они так страстно желали.

Только вот о том, что скрывалось в коробочке, за праздничной мишурой- никто не подумал.

Очнувшись после праздного похмелья россияне обнаружили в холодильниках вместо качественных, импортных продуктов российские аналоги из искусственных ингредиентов, а вместо зарубежных пляжей им предложили по тройной цене посетить погрязший в санкциях и кризисе НАШКРЫМ с разбитыми пляжами и просроченной шаурмой.

О таких побочных последствиях «реванша» никто не предупреждал. На такое никто не подписывался и не желал.

«Нам такое величие не надобно! Верните лучше нормальную колбасу и турецкий шведский стол!» - раздался глухой ропот большинства граждан.

«Все получили, что хотели» - разводя руками ответил им Путин и продолжил выгребать останки, пустеющей на глазах, российской казны.