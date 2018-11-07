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Дмитрий Полиенко: Каждый день с 17.00 до 18.00 вынужден слушать лекции в милиции

  • 7.11.2018, 12:15
Дмитрий Полиенко

Милиционеры выдумали ноу-хау.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, который вышел на свободу 24 октября, рассказал сайту palitviazni.info, чем он сейчас занимается и что в будущих планах.

"Пишу письма товарищам, которые также стали жертвами режима и сейчас находятся за решеткой", - говорит собеседник.

- Прошло больше недели, как нахожусь на свободе, и, честно скажу, эти дни проходили достаточно напряженно, - говорит Дмитрий Полиенко. - После освобождения автоматически появляется множество неотложных дел, которые предстоит решить: какие-то бытовые вещи, встречи.

- Что в ближайших планах?

- Сначала нужно решить все те проблемы, которые имеются. Решить вопрос о учете в РУВД, каким-то образом определиться с работой. Естественно, буду продолжать и определенную общественную деятельность. Сейчас тоже пишу письма товарищам, которые стали жертвами режима и находятся за решеткой. Если и не добьемся освобождения, то будем их максимально поддерживать.

- Работу сложно найти?

- Как уже говорил, занимаюсь этим вопросом. Хотелось бы, чтобы работа не занимала много времени, и чтобы на ней не было проблем из-за моей общественной деятельности.

- А с милицией проблем сейчас уже нет?

- Скажем так, далеко от себя они меня не отпускают. Надзор мне дать они не могут, зато придумали ноу-хау! Пока официально не найду работу, обязан ежедневно (кроме выходных и понедельника) ходить в РУВД Заводского района и с 17.00 до 18.00 слушать лекции о трудоустройстве.

Если не явлюсь на лекцию - составят протокол по ст. 23.4 (неповиновение законному требованию сотрудника милиции). Оправдание вроде того, что нужно сходить, например, в поликлинику или с кем-нибудь встретиться, не пройдут. Лично я расцениваю это, как контроль и преследование меня со стороны правоохранителей.


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