Джо Байден стал фаворитом среди кандидатов в президенты от демократов 7.11.2018, 12:18

Джо Байден

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

У бывшего вице-президента США наилучшие шансы победить Трампа на выборах 2020 года.

Бывший вице-президент США Джо Байден является ранним лидером в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты совместного опроса Reuters и Ipsos. Круг кандидатов, которые захотят бросить вызов республиканскому президенту Дональду Трампу, вероятно, вскоре сформируется более отчетливо, сообщает «Голос Америки».

Байдена готовы поддержать 29 процентов опрошенных.

Независимый сенатор Берни Сандерс, который предпринял неудачную попытку выдвинуться кандидатом в президенты от Демократической партии в 2016 году, занял второе место в гипотетической группе претендентов.

Сенаторы Кори Букер (Нью-Джерси), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Камала Харрис (Калифорния) отстают от Байдена и Сандерса, получив примерно равные результаты.

В гипотетическом противостоянии с Трампом все названные демократы победили бы его по числу полученных голосов избирателей.

И прежде чем на предвыборную рекламу или митинги будет потрачен хотя бы один доллар, опрос свидетельствует, что Байден может показать лучшие результаты. В случае его гипотетической встречи на выборах с Трампом бывший вице-президент получит 51 процент голосов избирателей, в то время как нынешний президент – 39 процентов.

Опрос показал, что Сандерс, Букер и Харрис также победили бы Трампа на национальном уровне, если бы президентские выборы состоялись сегодня.

Наилучшим соперником для действующего президента был бы Букер, в этом случае Трамп проиграл бы ему с разрывом лишь в 4 процента в гипотетическом всеобщем голосовании.

В 2016 году демократ Хиллари Клинтон в целом по стране получила на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, но все же проиграла выборы, поскольку Трамп победил в голосовании коллегии выборщиков, которая формируется на основе результатов выборов в отдельных штатах.

Опросы показывают, что на данном раннем этапе, как правило, доминируют кандидаты с узнаваемыми именами.

Несколько опросов, проведенных после промежуточных выборов 2014 года, показывали, что фаворитом предстоявшей гонки является Джеб Буш, который в конце концов проиграл борьбу за выдвижение кандидатом от Республиканской партии. Тогда Трамп вообще не фигурировал во многих опросах.

Что касается республиканцев, то 65 процентов участников промежуточных выборов во вторник, заявили, что они хотели бы, чтобы Трамп вновь представлял их партию. Еще 11 процентов предпочли бы видеть кандидатом вице-президента Майка Пенса, а 12 процентов сказали, что не знают, кто должен стать кандидатом.

Опрос проводился во вторник через Интернет и основывался на ответах 38196 человек, голосовавших в 37 штатах. Опрос продолжается, и его результаты будут обновляться по мере подсчета голосов.