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В США избрали самую молодую в истории конгрессвумен

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  • 7.11.2018, 13:07
Алехандрия Окасио-Кортес
Фото: Rick Loomis/Getty Images

Алехандрия Окасио-Кортес может стать новым лидером демократов в Палате представителей.

В 14-м округе в Нью-Йорке выборы выиграла представитель Демократической партии 29-летняя Алехандрия Окасио-Кортес. Она стала самой молодой женщиной, которая получила кресло в Палате представителей Конгресса США, сообщает ВВС.

Окасио-Кортес также одержала одну из самых убедительных побед, получив 74,3% голосов, и часть экспертов считает, что именно она может стать новым лидером демократов в нижней палате Конгресса вместо Нэнси Пелоси.

Кроме того, в Конгресс попали первые мусульманки: беженка из Сомали, 37-летняя мать троих детей Ильхан Омар и дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб. Омар получила 78,4% голосов в Миннесоте, а Тлаиб 89,7% в Мичигане. Обе представляют Демократическую партию.

Еще одна представительница демократов Айанна Пресли будет первой темнокожей конгрессвумен от штата Массачусетс.

Демократы Шарис Давидс из Канзаса и Дебра Хааланд из Нью-Мексико станут первыми коренными американками, избранными в Конгресс.

Предварительные неофициальные результаты голосования на промежуточных выборах в США 6 ноября показывают, что демократы получают контроль над нижней палатой американского Конгресса, Палатой представителей, а республиканцы сохраняют и даже укрепляют свое большинство в Сенате.


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