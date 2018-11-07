Порошенко: Украина может научить борьбе с российским медведем 7.11.2018, 13:21

Петр Порошенко

За эти годы его повадки были изучены хорошо.

Те методы, которые Россия шлифует в оккупированном Крыму и Донбассе, затрагивают не только Украину, и другим странам можно учиться на примере Украины, как противостоять гибридной агрессии РФ. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"За эти годы мы очень хорошо выучили повадки российского медведя", - сказал президент.

Порошенко отметил, что Россия использует против Украины информационные атаки, попытки дестабилизации ситуации внутри страны, энергетический шантаж, эмбарго рынков, разжигание социальных конфликтов, влияние через религиозные организации.

"Испытанные на Украине кибератаки, сейчас используются против других стран мира... Вирусы, которыми пытались атаковать системы правительства, энергетическую систему, системы ядерной безопасности - московского происхождения", - сказал он

"И сейчас нет тех, кто будет отрицать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для всего евроатлантического сообщества", - добавил гарант.

Президент напомнил, что Крым уже стал базой для российских крылатых ракет, а в Донбассе "обкатывается" новейшее российское вооружение, совершенствуются методы пропагандистского прикрытия войск, использовались десятки тысяч бойцов частных армий.

"Какие они (армии – ред.) частные? Они набираются через системы военкоматов, финансируются за счет госбюджета и комплектуются бойцами регулярных армий", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что противостояние уже ведется и в Азовском море, где Россия отрабатывает систему блокады украинских портов, пытается остановить порты Мариуполя, Бердянска, блокировать промышленность – черную металлургию.