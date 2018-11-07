Украинские нардепы написали письмо Путину по примеру запорожских казаков 7 7.11.2018, 13:53

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Запорожские казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами.

Группа депутатов Верховной Рады, попавших под санкции РФ, написали письмо президенту России Владимиру Путину по примеру запорожских казаков, сообщил сегодня народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко в Facebook, сообщает "Гордон".

"Наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени, и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют — остались", – отметил нардеп.

Гончаренко также разместил фотокопию письма Путину от 7 ноября:

"Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь!

Какой ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь?!

Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь!

Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой!

Вот так тебе украинский народ высказал, ничтожество! Не будешь ты и свиней христианских пасти!

Теперь заканчиваем, ибо число знаем, и календарь имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас, за это поцелуй в ж*пу нас!".

Запорожские казаки в XVII веке написали письмо турецкому султану в ответ на его ультиматум сдаться.