Украинские нардепы написали письмо Путину по примеру запорожских казаков

Украинские нардепы написали письмо Путину по примеру запорожских казаков7
- 7.11.2018, 13:53
- 3,438
Запорожские казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами.
Группа депутатов Верховной Рады, попавших под санкции РФ, написали письмо президенту России Владимиру Путину по примеру запорожских казаков, сообщил сегодня народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко в Facebook, сообщает "Гордон".
"Наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени, и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют — остались", – отметил нардеп.
Гончаренко также разместил фотокопию письма Путину от 7 ноября:
"Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь!
Какой ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь?!
Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь!
Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой!
Вот так тебе украинский народ высказал, ничтожество! Не будешь ты и свиней христианских пасти!
Теперь заканчиваем, ибо число знаем, и календарь имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас, за это поцелуй в ж*пу нас!".
Запорожские казаки в XVII веке написали письмо турецкому султану в ответ на его ультиматум сдаться.