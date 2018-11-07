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Выборы в США: в Палату представителей прошло рекордное количество женщин

  • 7.11.2018, 14:07
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Женщины-политики также получили десять мест в Сенате.

По предварительным итогам промежуточных выборов в США Палату представителей американского Конгресса прошло более ста женщин, что стало рекордом в истории страны.

Как сообщает USA Today (перевод - «Новое время»), 113 женщин уже гарантированно получили места в Палате представителей США.

Окончательных результатов выборов в Палату представителей пока нет.

По последним данным, женщины-политики также получили десять мест в Сенате. Кроме того, по меньшей мере восемь женщин победили на выборах губернаторов.

Кроме того, как сообщает Huffington Post, впервые избраны в Конгресс две мусульманки.

42-летняя Ильхэн Омар, уроженка Сомали, победила в одном из округов штата Миннесота. От штата Мичиган выбрана 37-летняя Рашид Тлаиб, родившаяся в штате Детройт, ее родители - мигранты из Палестины.

6 ноября в США прошли выборы сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов штатов и членов законодательных собраний штатов, судьей, членов советов школьных округов.

Как показали предварительные результаты, Демократическая партия займет большинство мест в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.


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