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Названо слово 2018 года

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  • 7.11.2018, 14:19
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Лексикографы изучили 4,5 миллиарда слов.

Составители словаря английского языка Collins Dictionary выбрали Слово 2018 года. В свете того, как мир обращает все больше внимания на экологичность, им стал термин, обозначающий продукты, которые сделаны для одноразового использования.

«Single-use», или «одноразовый», - слово, относящееся к товарам, часто изготовленным из пластика, которые используются один раз и выбрасываются, - стало Словом года в 2018-м, сообщает The Guardian (перевод - «Новое время»).

Лексикографы Collins Dictionary, которые изучили 4,5 млрд. слов, чтобы составить ежегодный список новых и значимых слов, отметили, что различные программы о вреде, которое человечество наносит природе, способствовали более широкому использованию термина «одноразовый». Они также отметили повышение осведомленности общества о проблемах, которые приносит одноразовая продукция. Так, недавно Европейский парламент поддержал запрет на одноразовые изделия из пластика.

«Изображения дрейфующего пластика в самых отдаленных океанах, - трубочек, бутылок и пакетов, - привели к глобальной кампании по сокращению их использования, - отметили составители словаря. – Количество использований слова «одноразовый» выросло в четыре раза с 2013 года».

Словарь определяет слово «single-use» как «сделанное для использования только один раз», называя его «термином, который описывает предметы, чье неконтролируемое распространение обвиняют в нанесении вреда окружающей среде и воздействии на пищевую цепь».

Другими претендентами на Слово года в 2018 году были: «plogging» («плоггинг» - популярные в скандинавских странах пробежки вместе с уборкой местности), «gammon» (человек, чаще мужчина, с реакционными взглядами, особенно тот, кто поддерживает вывод Великобритании из Европейского Союза), «floss» (победный танец, исполненный в видеоигре Fortnite).

В 2017 году Словом года стало «fake news» («фейковые новости»), а в 2016 – «Brexit».


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