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Чем жил средневековый город в ВКЛ

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  • 7.11.2018, 14:28
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Магдебургское право значительно расширяла права горожан в отличие от городов Московии.

В Московии центры торговли и ремесел страдали от произвола, беззакония царей и их сатрапов. Однако нашему современнику даже в процветавшем городе Великого Княжества Литовского было бы непросто выжить, пишет litvin.pl.

Если бы существовала машина времени, то смельчакам, путешествующим по векам нашей  истории, надо было бы раздавать памятки. И в них прежде всего стоял бы главный совет — забудьте о комфорте.

Жизнь в средневековом городе была далеко не простой и совсем не приятной. Это была настоящая школа выживания, где за жизнь ещё надо было побороться. Если окунуться в атмосферу средневекового города, скажем ХIV века, то многое из повседневной жизни было бы для нас шокирующим. Подавляющее количество горожан жили трудно, а уж человеку оказавшемуся в чужом городе и вовсе нельзя было позавидовать.

Прежде всего, ему надо было найти работу и желательно хорошо оплачиваемую. Хорошо если у человека в руках надёжная профессия: каменщик, стеклодув, кожевник, изготовителя свечей или хотя бы охотник на ведьм. Но если чужак праздно скитается по городу, это городской страже не точно понравится, за такое легко было и в колодки угодить.

В мастерской средневекового ремесленника

Можно пойти в центр города к магистрату и поинтересоваться у кого-нибудь из прилично одетых людей, не вакантно ли место палача? В ХVвеке в королевстве Польском палачи были только в 17 городах, а ещё 33 города вызывали палача из Познани за отдельную плату. В Вильно палача нанимали за приличное вознаграждение и обычно исполняли эту роль немецкие наемники.

Конечно, для этой профессии требуется призвание и практика, но как средневековому городу без «заплечных дел мастера»? Вору руку отрубить,сколдуном или ведьмой тоже кому-то надо было управиться. Услуги палача хорошо оплачивались, ему полагался дом для проживания, денежное содержание и вознаграждение за каждую казнь.

Правда в Германии в списке аугсбургского городского права 1373 года палач назван «шлюхиным сыном» (der Hurensun der Henker) и, видимо, неспроста. Нередко женами для палачей становились городские проститутки.Многим сейчас такое занятие кажется омерзительным, а ведь эта профессия благополучно сохранилась и до наших дней.

Как правило, средневековый город стоял на реке и работу можно было поискать у пристани, где разгружают или грузят товар на корабли и баржи. Там часто нужны носильщики, а если пристань оборудована по последнему слову техники, то там наверняка есть кран. Благодаря различным шестерням и передачам один человек управляя таким краном, мог за раз переместить около двух тонн.

Вот только крановщик там наверняка уже был, зато всегда нужны были люди, чтобы приводить эту машину в действие. Становись в ступальное колесо, высота которого могла быть 4-5 метров и беги, приводи в движение механизмы. Как можно себе представить, работа, утомительная, однообразная, хотя отдалённо напоминает занятие фитнесом.

Иногда уставших людей заменяли животными, например, ставили в колесо осла, но много ли с него возьмёшь. Профессия оператора человеческого крана существовала до изобретения парового двигателя, а это произошло в только в ХVII веке. Средневековый город ценил своих людей, но в меру.

Ремонт одежды и обуви – дело обычное и довольно распространенное в средневековом городе, как впрочем, и сегодня, когда не всякий может позволить себе обновку. Вот только не надо путать эту профессию с портным или сапожником, для этого нужно учиться, не один год состоять в подмастерьях, а потом в гильдию вступить. Так что, если ремонтируешь одежду, то новое платье, штаны или камзол шить не смей! Это строго запрещено.

Гончарный промысел давал неплохие доходы в средневековом городе

И наоборот, в средневековом городе портной не мог ремонтировать старую одежду. Точно так же было и с мебелью, одни мастера её делали, другие ремонтировали. Ремесло портного, сапожника и мебельщика было почётным и ответственным, работу свою они знали досконально, товар делали добротным, иначе из гильдии могли и прогнать. Вещи служили долго, а потому ремонтникам приходилось искать клиентов по всему городу и в его окрестностях.

Многие виды одежды и сегодня делают из шерсти. Но прежде всего эту шерсть надо обработать. В средние века этим занимались сукновалы. Им приходилось целый день вытаптывать из шерсти жир и грязь в растворе щёлочи. И самым доступным и дешёвым раствором щёлочи была моча. Её надо было собрать, залить в ванну с шерстью и топтать всё это ногами. Не совсем приятно, но экологично.

Проблема окружающей среды остро стояла в средневековом городе. Причём, чем больше был город, тем острее была эта проблема. Не обойтись было в городе без золотаря, кто-то ведь должен был чистить отхожие места и прочие выгребные ямы. Канализация отсутствовала и нечистоты были главной проблемой. Они были причиной болезней и эпидемий, их следовало вывозить за город и выбрасывать в определённые места. Заработок золотаря был скудным, условия труда ужасающие, они часто болели и за характерный запах были презираемым сословием.

К экологическо-санитарной службе города можно отнести и профессиональных ловцов крыс. Полчища заразных и хищных грызунов достигали огромных масштабов. Они уничтожали запасы продовольствия, разносили чуму и зачастую становились причиной практически полного истребления всего населения города. Профессиональные ловцы крыс использовали в своей работе специально обученных собак, яды и даже магию.

Несколько более почётной была профессия переносчика людей. Состоятельным людям не всегда нравилось идти по грязным улицам города, да ещё и вечерней порой. А если это дама в красивом платье? Команда из четырёх человек доставляла клиента в своеобразной мини-карете, куда только он пожелает. За деньги, конечно.

Ещё одна профессия, без которой трудно себе представить средневековый год – цирюльник. Это совсем не то, что нынешний парикмахер. Это специалист гораздо более широкого профиля. Он не только умел постричь волосы и побрить бороду, но и ловить вшей в тех же волосах, притирать в них снадобья для избавления от этих назойливых тварей.

А ещё цирюльник мог вырвать больной зуб, а хороший специалист мог даже и новый поставить сделанный из слоновьей кости. Мог он и оказать первую помощь – кровопусканием, которое считалось необходимым при любой болезни. Поставить пиявок, высасывающих из больного дурную кровь. Его услуги хотя и стоили определённую сумму, однако это было дешевле, чем обращаться к доктору. Даже если это «водный лекарь».

Средневековая медицина действовала жестко и беспощадно

В средние века по городам шлялось много разных шарлатанов и знахарей, продававших «чудодейственные снадобья», якобы способные вылечить от любой болезни. Например, утверждали, что порошок из толчёных зубов дракона хорошо помогает при болезни сердца и бессонницы, а настой из рога единорога – оберегал от яда.

Однако водные лекари, несомненно, выделялись среди остальных, ведь они определяли состояние здоровья пациентов и их болезнь по цвету, запаху, а часто и по вкусу их мочи. С древних времён такой анализ использовался, например, для определения беременности женщины.

Случалось, что такой водный лекарь не только ставил диагноз, но и рекомендовал средства лечения, тогда уже пациенту оставалось полагаться на волю Всевышнего. О существовании водных лекарей было известно ещё в ХVIII веке. Эта профессия упоминается и в английском словаре сассекского диалекта 1875 года.

Если уж совсем не получалось найти работу можно было пойти к церкви и наняться хотя бы преследователем собак. Ему полагалось следить, что собаки не забежали в храм, чтобы не кусали добропорядочных прихожан и не гадили на ступенях храма.

Одним словом, если кому-то вдруг случиться оказаться в средневековом европейском городе, то там практически всегда можно найти занятие по душе, тем более, что суть многих профессий остаётся прежней.


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